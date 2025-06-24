Invierte casi un millón para dejar de perder el 65% del agua por fugas

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellver ha anunciado obras para mejorar y renovar los sistemas de suministro del agua potable en alta y en baja del municipio. La inversión total suma 900.000 euros. El concejal de Urbanismo, Josep Maria Roig, explicó ayer que el rendimiento del sistema del agua potable del municipio “es muy bajo” y lo situó en “un 35,5%”, lo que significa que “de cada 100 litros que salen del depósito municipal de agua, solo llegan 35 litros a los consumidores”, aseguró. Los técnicos tienen como objetivo incrementarlo hasta el 70%.

El consistorio ha ejecutado algunos de los trabajos y otros acabarán en unos 3 meses. Ha previsto actuaciones para adecuar y monitorizar las captaciones de agua (170.634 euros), mejorar y renovar la red de suministro desde los depósitos hasta las casas (149.655 euros), actuaciones para mejorar la digitalización de los sistemas de gestión (76.298 euros), obras para la nueva captación de Rocaplana (54.866 euros), y la rehabilitación del pozo del Ingla (29.287 euros).