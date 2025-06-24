La Diputación mejora la vía entre Puigverd y Margalef

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, inauguró ayer las obras de rehabilitación del firme de la carretera LV-7022 entre Puigverd de Lleida y Margalef (Torregrossa), que han supuesto una inversión de más de 1,3 millones de euros. El acto se celebró en el término municipal de Puigverd y contó con la presencia de la alcaldesa, Úrsula Barrufet, y la primera edil de Torregrossa, Maribel Zamora. Los trabajos han consistido en la aplicación de una nueva capa de refuerzo del pavimento que permitirá alargar la vida útil del firme y mejorar su adherencia. Además, han incluido la mejora de un tramo especialmente conflictivo, una curva con escasa visibilidad, así como la adecuación de la señalización vertical y horizontal, que se encontraba en mal estado de conservación.

Talarn explicó que mejorar las comunicaciones entre municipios de Lleida es una de las prioridades de la institución para garantizar la equidad en infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Tanto Barrufet como Zamora coincidieron en que la mejora de esta carretera responde a una necesidad largamente reivindicada.