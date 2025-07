La dana deja en Lleida casi 80 litros, anega calles y obliga a cortar las líneas de tren

Incendio de un nido de cigüeñas en Bellpuig. - ACN Una de las fincas de Tornabous anegadas de agua y con la fruta que cayó de los árboles. - L. PEDRÓS Vecinos de Cabanabona limpiando el barro de una de las calles de la localidad. - BOMBERS En la estación de Lleida-Pirineus los pasajeros se acumularon al no circular ningún convoy. - BOMBERS Bomberos achicando agua en Solsona. - ALBERT GUERRERO Se desprendieron piedras en el acceso a Salgar. - A. CABABANONA El caudal del Sió se multiplicó en Agramunt. - AMADO FORROLLA En Tàrrega el agua arrastró piedras y anegó algunas calles. - A. GUERRERO

Cabanabona, en la Noguera, fue ayer uno de los municipios más castigados por el episodio de lluvias intensas asociadas a la dana que azotó Catalunya, después de que la semana pasada fuera uno de los más perjudicados por el incendio que calcinó más de 5.500 hectáreas en la Segarra, el Urgell y la Noguera. Se registraron casi 70 litros por metro cuadrado durante el episodio de ayer, de los cuales 37 lo hicieron en apenas 20 minutos, provocando inundaciones en bajos de viviendas, acumulación de cenizas y colapso de infraestructuras rurales. El alcalde, Lluís Clotet, explicó que los Bomberos tuvieron que intervenir en varios puntos críticos, entre ellos la residencia de ancianos, donde fue necesario limpiar el acceso. Destacó la caída de paredes en fincas agrícolas y la afectación de caminos rurales. “La situación ha sido más grave porque nos hemos quedado sin bosques tras el incendio y el agua no se retiene, baja con fuerza, arrasando todo lo que encuentra y lo empeora todo”. Añadió, que muchas fincas de cereal aún no habían sido peritadas. “Ahora, tras la tormenta, la destrucción es total. No ha quedado nada. Ya no hay nada que peritar”. Las fuertes tormentas e inundaciones provocaron la suspensión de todo el tráfico ferroviario de Catalunya, Rodalies, regionales y de alta velocidad, sin habilitar un servicio alternativo por carretera por seguridad. También se cerró la entrada a las estaciones para evitar “masificaciones y garantizar la seguridad”. La circulación de los trenes fue restableciendo a media tarde y los de alta velocidad comenzaron a circular a partir de las siete de la tarde.

En Lleida, el temporal de lluvia también azotó municipios como Tornabous en el Urgell, donde se registraron hasta 77,7 litros por metro cuadrado, en Anglesola llegaron a los 67 litros y también se registró una granizada, y en Solsona, con casi 60 litros, se inundaron bajos de viviendas, de la residencia de ancianos, la escuela Setelsis, la guardería, la sala polivalente y las piscinas. La alcaldesa, Judith Gisbert, explicó que no hubo daños personales y deberán cuantificar los registrados en los equipamientos públicos. “Ahora estamos limpiando calles y bajos, junto con voluntarios, servicios municipales y bomberos”, dijo. En Agramunt el caudal del río Sió aumentó y el agua se desvió por el segundo ojo del Pont Romànic, abierto para evitar inundaciones. Mientras, La Pobla de Segur, tuvo que alojar en el pabellón polideportivo a un grupo de 10 escoltas de un esplai de Barcelona y 4 monitores al no poder seguir con la ruta. El consistorio recibió la alerta del CECAT para albergar a los excursionistas.

Dos personas desaparecidas en Cubelles por la crecida del río Foix

El temporal barrió toda Catalunya. Los Bomberos de la Generalitat habían recibido, hasta las 20.00 horas de ayer, 1.660 avisos. Entre otros, tenían un dispositivo preventivo en Cubelles para atender posibles inundaciones provocadas por el agua del pantano de Foix, y otro en el Hospital Comarcal del Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde cedió un muro y tuvo que cerrar por la tarde debido a las inundaciones. Por otra parte, los servicios de emergencias buscaban por la tarde a dos personas que habían desaparecido en Cubelles (Garraf). Según informó la consellera de Interior, Núria Parlón, se les buscaba con equipos subacuáticos de los Bomberos y también de un helicóptero. El río Foix se desbordó en Cubelles después de comenzar a desembalsar el pantano. La apertura de compuertas hizo crecer el caudal y Protección Civil envió una alerta a la población informando de la situación y pidiendo a la ciudadanía que no se acercaran al cauce. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reunió el comité de crisis y pidió “máxima prudencia” a la población ante un temporal que obligó a decretar el aviso rojo para toda Catalunya, excepto en seis comarcas leridanas: Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça y Val d’Aran, que lo tuvieron en naranja y amarillo.Según el Servei Meteorològic de Catalunya, la parte más activa de la perturbación abandonó Catalunya a última hora de la tarde, pero todavía había riesgo de que de forma local se formen algunos chubascos intensos, sobre todo en puntos de la mitad norte del litoral. El Hospital del Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès tuvo que cerrar por la tarde debido a la inundación. Mientras tanto, en Aragón se siguieron registrando ayer por la tarde lluvias intensas, aunque las incidencias fueron puntuales.