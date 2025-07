Condenan a la anterior dirección de Indulleida por fraude en ayudas

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a la empresa Indulleida, a su anterior director y al actual consejero delegado por defraudar 3,8 millones de euros en subvenciones agrícolas europeas. Es la primera sentencia por un caso similar instada por la Fiscalía Europea en el estado español. La AN ha condenado a los dos directivos a un año de prisión y 3 millones de euros de multa, además de no poder recibir ayudas públicas o fiscales durante tres años.

La empresa también tendrá que pagar 3 millones de euros de multa y tendrá prohibido durante tres años recibir subvenciones o fondos públicos. Además, la firma deberá reembolsar 2,11 millones de euros más intereses en fondos obtenidos ilegítimamente respecto de los cuales los directivos de la empresa fueron declarados responsables solidarios.

En el 2018, la empresa solicitó y obtuvo una subvención del Fondo Español de Garantía Agraria para la mejora de las instalaciones destinadas a la producción de frutas y hortalizas. Paralelamente, los acusados también solicitaron un préstamo de 6 millones de euros al Instituto Catalán de Finanzas y una ayuda a la Dirección General de Industria de la Generalitat para bonificar los intereses, en incumplimiento de las bases de la subvención, que establecían que la financiación era incompatible con otras ayudas. Los dos directivos condenados son el administrador hasta noviembre del 2018 y el consejero delegado desde principios del 2019, cuando Nufri adquirió la mayoría de acciones de Indulleida. La sentencia se puede recurrir.

Recurrirán el fallo y podrían interponer demandas

Indulleida emitió ayer por la tarde un comunicado en el que deja constancia de que “los hechos por los que la Audiencia Nacional ha emitido sentencia desfavorable con condena al anterior director de Indulleida y al actual consejero delegado por fraude en la gestión de ayudas europeas son anteriores a la entrada del accionista mayoritario actual en la gestión de la empresa Indulleida” (año 2019). Tanto la solicitud como la concesión de ayudas fueron durante el año 2018. También anuncia que interpondrán un recurso “por considerar que la sentencia no se ajusta a la realidad de los hechos”. En el comunicado afirman que “la dirección de Indulleida actual ha sido desconocedora de estos hechos hasta que la Justicia ha iniciado los trámites legales del proceso. En diciembre de 2018 en el momento de la operación de compra venta del paquete de acciones mayoritario no pudo realizarse la due diligence oportuna”. Asimismo, explica que “se reserva el derecho de interponer las demandas y denuncias que considere adecuadas contra las personas que hayan podido perjudicar a Indulleida con la comisión de delitos o cualquier otra ilegalidad”.

Indulleida, fundada en 1980, es una sociedad dedicada a la fabricación de derivados de fruta, ubicada en Alguaire.