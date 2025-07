Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una estudiante de Arquitectura da indicaciones a dos jóvenes del campo de trabajo. - LAIA PEDRÓS Imagen actual de la fachada del antiguo cuartel. Ahora se trabaja en la parte izquierda. - LAIA PEDRÓS Reunión de trabajo antes de empezar la jornada laboral el pasado jueves. - LAIA PEDRÓS Viviendas sociales en el antiguo cuartel - LAIA PEDRÓS Viviendas sociales en el antiguo cuartel - LAIA PEDRÓS Viviendas sociales en el antiguo cuartel - LAIA PEDRÓS

Dieciocho estudiantes de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con el nombre de grupo Reviu, han compartido dos semanas en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Agramunt con once jóvenes participantes en un campo de trabajo de la Generalitat. Los trabajos se han concentrado en la segunda planta del edificio que convierten en un hogar-residencia con capacidad para entre 7 y 11 personas y que gestionará la Associació Alba. También han trabajado en la nueva fachada de un lateral del edificio en la que han instalado piezas prefabricadas previamente por los estudiantes de Arquitectura con aislante textil cubierto posteriormente con piezas de policarbonato.

La valoración de los dos grupos es muy positiva. Arianna Oyonarte, estudiante de Arquitectura en la ETSAV y natural de Guardiola de Font-Rubí, explicó que el grupo Reviu trabaja en la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Agramunt desde la pasada Semana Santa, cuando se trasladaron a la capital del Sió para llevar a cabo los trabajos de derribo de la fachada. Entonces prepararon el material en clase para adelantar y desde principios de junio hasta la primera semana de agosto están trabajando en la segunda planta del edificio en la que habilitan un hogar-residencia. Según Oyonarte, “la idea es crear espacios para que los residentes puedan hacer vida en comunidad, a excepción de las habitaciones (individuales y dobles), instaladas en los puntos más apartados para garantizar intimidad”. En un primer momento, querían que la perfilaría fuese de madera aunque finalmente optaron por el aluminio para agilizar el proceso. Como estudiante de Arquitectura, Oyornate hizo una valoración “muy positiva” del proyecto de rehabilitación del antiguo cuartel de Agramunt porque “te aporta mucha experiencia, te permite vivir en primera persona todo el proceso de una obra, la comunicación con todo el equipo implicado, todos los pasos necesarios para llevar al objetivo final…”. Para Oyonarte, “este proyecto nos ha ofrecido una visión diferente y nos ha enseñado de una forma más enriquecedora todas las fases de una obra”.

Por su parte, Alba Gomà, una de las tres monitoras del campo de trabajo de Agramunt, explicó que la tarea de los jóvenes ha sido dar apoyo a los estudiantes de Arquitectura en todo lo que les pedían, desde ir a buscar material, medir tablones de madera y cortarlos, lijar paredes, limpiar… Gomà destacó que los jóvenes han aprendido técnicas y usar máquinas que habitualmente no utilizan y se han introducido en el mundo de la construcción. Por las tardes llevaban a cabo actividades lúdicas y de conocimiento del municipio.

Entre los jóvenes participantes en el campo de trabajo, que llevaba por nombre Reviu la caserna y ha tenido lugar entre el 6 y el 20 de julio, estaba Paula Vega, de Girona, que afirmó que “me ha gustado mucho, desde el trabajo ayudando a los estudiantes universitarios, en los que hemos hecho exteriores e interiores, como las actividades con el campo de trabajo y las excursiones”. El de Agramunt es el tercer campo de trabajo en el que participa Vega, todos en la demarcación de Lleida, “una zona que me gusta mucho y que probablemente sin estos campos de trabajo no habría descubierto”. También valoró “el hecho de compartirlo con jóvenes de diferentes partes de Catalunya”. Por su parte, para Nil Bernal, de Santa Pau, era su primer campo de trabajo y reconoció que “me ha gustado mucho porque el mundo de la obra y la carpintería me atrae muchísimo”.

El proyecto de rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Agramunt con estudiantes de Arquitectura empezó en el 2022, una década después de que el ayuntamiento adquiriese el edificio, en desuso desde hace más de veinte años. El objetivo es habilitar pisos y un hogar-residencia en las plantas superiores y en los bajos la comisaría de la Policia Local y las oficinas de Servicios Sociales.

La primera fase del proyecto, entonces con el nombre de Vibra, acabó en agosto de 2023 con la construcción de los dos primeros pisos sociales en la primera planta y dejar lista la mitad de la nueva fachada. Este año se ha dado continuidad al proyecto, bajo el nombre de Reviu, en la segunda planta con el hogar-residencia y en la otra mitad de la fachada. En las dos fases, el diseño apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética, reutilizando materiales de la antigua construcción y mejorando el entorno urbano para uso comunitario. De hecho, los propios estudiantes son los encargados de buscar empresas patrocinadoras que cedan y colaboren en los materiales que se utilizan para la rehabilitación.

Desde el ayuntamiento afirman que el proyecto ha supuesto un “revulsivo”, ya que los jóvenes también participan de la vida social de la localidad, aparte “de ser un ejemplo para todos nosotros con su entusiasmo y ganas de trabajar”, dijo la alcaldesa, Sílvia Fernàndez.