El Aplec del Caragol se promociona en Alemania

La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll) promociona este fin de semana el Aplec del Caragol en la Festa de les Cultures de Ingolstadt, en Alemania. El Casal Català de esta localidad bavara ha invitado a la Fecoll a participar en la fiesta, en una acción que se enmarca dentro del program Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia de la Generalitat de Catalunya y busca una mayor promoción internacional del Aplec del Caragol.

Ferran Perdrix, presidente de la Fecoll, agradeció la invitación y explicó que harán cata de caracoles a la gormanda y mañana un menú con caracoles y carnes a la brasa. Una treintena de asociaciones participan en esta edición.