Talleres y teatro en la temporada estival del Ecomuseu

El Ecomuseu de Les Valls d’Àneu ha abierto la temporada de verano, ofreciendo un programa diverso y participativo hasta el 31 de agosto con una veintena de propuestas. Más allá de visitas guiadas, el museo propone experiencias culturales inmersivas en múltiples espacios emblemáticos como el monasterio de Sant Pere del Burgal, varias iglesias románicas, y la torre de vigilancia de Espot, además de Casa Gassia. Entre las actividades más destacadas figuran las experiencias históricas a partir del Joc de Dames, los martes a las 10.30 horas en Sant Pere del Burgal y los viernes a las 18 en el castillo de València d’Àneu, que tratan sobre el papel que las mujeres jugaron en la historia del Pallars durante el siglo XI. Otra destacada propuesta son las experiencias detectivescas Desperta, Holmes!, que invitan a resolver enigmas en las iglesias de Sant Pere de Sorpe —los miércoles a las 18 horas— y Sant Pere de Jou —los jueves a las 18—.

También se ofrecen talleres de etnobotánica por el entorno de Esterri d’Àneu, rutas teatralizadas de la mano de Esperanceta de Casa Gassia y exposiciones que conectan la tradición con una mirada contemporánea.