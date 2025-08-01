El gobierno de Almacelles se rompe por segunda vez en solo tres meses

El ayuntamiento de Almacelles vuelve a enfrentarse a una crisis de gobernabilidad tras la marcha ayer de los dos concejales del PSC del gobierno, apenas dos meses después de pactarlo junto a Junts y ERC. Con esta salida, el gobierno municipal encabezado por Vanesa Olivart (Junts) queda de nuevo en minoría con solo seis de los trece ediles del pleno, contando con los cuatro de Junts y los dos de ERC, formación que se había incorporado al gobierno tras la investidura, pero sin un pacto de estabilidad. El pasado día 4 de junio, Junts recuperó la alcaldía con Olivart, quien ya había dirigido el consistorio entre 2019 y 2023. Su elección fue posible gracias a una alianza inesperada entre Junts, PSC y ERC. El cese político no ha tardado en reaparecer y el nuevo gobierno se ha fracturado por completo. La dimisión de los ediles socialistas evidencia las tensiones y la fragilidad de los pactos alcanzados en junio. Precisamente, este acuerdo de gobierno llegó tras la renuncia en mayo del alcalde Joan Bosch de Pacte Local (PL), que dimitió por el bloqueo de su gobierno, formado por tres ediles de PL y los dos concejales de ERC. Estuvieron en minoría desde la expulsión de los dos ediles Almacelles en Comú el pasado octubre.

Con este nuevo escenario, Olivart se mantiene en la alcaldía, pero al frente de un gobierno en minoría que deberá buscar apoyos puntuales para sacar adelante cualquier medida. Mientras tanto, las formaciones de Pacte Local y Almacelles en Comú, que se abstuvieron o votaron en blanco durante la investidura, siguen manteniéndose al margen de cualquier alianza, aunque podrían convertirse en actores clave en el nuevo equilibrio del consistorio. La situación vuelve a poner en evidencia la dificultad de gobernar en Almacelles, donde la fragmentación política y la falta de consensos impiden la inestabilidad del gobierno. En los dos años de mandato los cinco grupos políticos que forman el consistorio de Almacelles han pasado por el equipo de gobierno. El portavoz del PSC, Òscar García, explicó ayer en el pleno la decisión de salir del equipo de gobierno “por discrepancias con la manera de gestionar el conflicto en la llar d’infants”(con deficiencias). Por su parte, la edil Estíbaliz Torres apuntó que se iba “por principios” y por no contar con el apoyo de la alcaldesa en cuestiones técnicas y urbanísticas, que dependen de los concejales de ERC, y tras ser “ridiculizada”.

La Diputación otorga 1,5 millones a la Federación ALLEM hasta 2028

El pleno extraordinario de la Diputación aprobó ayer el convenio de colaboración con la Federación ALLEM, las entidades asociadas que la integran y los clubes deportivos Alba y Estel, para la mejora de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad para el periodo 2025-2028, por un valor total de 1,5 millones. En concreto, el ente otorga 355.000 este año; 370.000 en 2026; 385.000 para 2027, y 400.000 en 2028. La federación ALLEM está formada por 18 entidades de Ponent, Alt Pirineu y Aran que emplean a 3.000 profesionales y que ofrecen servicios a 6.400 personas con discapacidad, problemas de salud mental y otras situaciones de vulnerabilidad. El pleno también dio cuenta de la ejecución del presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2025, que supera el 70%. Finalmente, se aprobó una modificación del presupuesto del IEI por un valor de 1,4 millones para las EMD y para ayudas de restauración.

nBalaguer aprobó ayer los proyectos de la futura Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y de la nueva comisaría de la Guardia Urbana. Este último proyecto está previsto en el edificio anexo a la Paeria con varias plantas y debe dar respuesta a las necesidades de los agentes. El proyecto contempla una inversión de 200.000 euros para adecuar el espacio. En cuanto a la OAC, también se ubicará en otro edificio continuo al ayuntamiento y está previsto hacer una conexión interna con el vestíbulo actual de la Paeria. Este proyecto costará 523.000 euros, que serán financiados por el plan de obras. El pleno informó de la modificación del cartapacio referente al área de Urbanismo, en manos de Guifré Ricart, de Treballem per Balaguer, con dedicación exclusiva y que a partir de hoy se incorpora como arquitecto en el ayuntamiento de Guissona. Asumirá el área de Urbanismo Laia Vilardell, también de Treballem per Balaguer.

Balaguer da luz verde a la OAC y la nueva comisaría de la Policía Local

El primer pleno de Tàrrega tras la salida de la CUP del gobierno se vivió con mucha tensión. La portavoz de Junts, Rosa Maria Perelló, pidió a la alcaldesa, Alba Pijuan, que “se vaya y no bloquee Tàrrega” porque “el proyecto político que la llevó a la alcaldía se ha agotado” mientras que la portavoz de la CUP, Laia Recasens, recordó que han salido del gobierno por “un incumplimiento grave y explícito de uno de los compromisos del pacto de gobierno, que acordamos y firmamos las tres formaciones”. Varios puntos no pudieron aprobarse por el bloqueo de la oposición, formada ahora por 11 ediles de Junts y la CUP, frente a los 6 ediles de ERC (5) y PSC (1). Las propuestas de modificación del cartapacio, de la dedicación y las retribuciones de los cargos electos y del presupuesto no prosperaron. Tampoco lo hicieron reconocimientos extrajudiciales de crédito para facturas de proveedores o el reglamento definitivo de Ràdio Tàrrega así como la desestimación de las alegaciones presentadas por Junts y la FAVT. Sí se aprobó por unanimidad aumentar el 0,5% las retribuciones del personal del ayuntamiento con efecto retroactivo desde enero de 2024 y los bienes afectados para expropiar dos fincas de la calle Urgell para habilitar un nuevo espacio público.

Junts y CUP bloquean el cartapacio en el pleno de Tàrrega

El pleno de la Paeria de Cervera aprobó ayer modificar el POUM para poder ampliar las instalaciones del Refugi de la Segarra para mejorar las condiciones de atención de los animales. También prosperó un convenio con la Agència de l’Habitatge para la gestión de bolsa de mediación de viviendas de alquiler social para tres anualidades (del 2025 al 2027).