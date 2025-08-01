Festa Major de Sant Guim de Freixenet con una treintena de actividades

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Sant Guim de Freixenet está de Festa Major hasta el próximo lunes, cinco días en los que el ayuntamiento ha programado una treintena de actividades para todos los públicos. Las propuestas empezaron ayer con baño nocturno en las piscinas y cine al aire libre. Hoy viernes tendrá lugar una de las propuestas más tradicionales, el Sopar de Barraques a cargo de entidades y comercios locales, que seguirá con el Correbarra, concierto del grupo femenino Akelarre y música con el dj Buzi. El fin de semana se celebrará la 23 edición del Concurs de Pintura Ràpida, un clásico con cinco premios valorados en más de 2.000 euros. La entrega de galardones y la exposición de todas las obras tendrá lugar el domingo por la tarde. En la Festa Major no faltará un encuentro de motos, campeonato de padel, pasacalle popular, habaneras con Ultramar, escala en hi-fi, conciertos con El baile de fin de curso y Ayala Rock Band, sesiones de baile con Orgue de Gats y Excelsior, sardanas con la Cobla Tàrrega, parque acuático, espectacúlo infantil Dr. Fly y encesa de fin de fiesta a cargo de los Diables 7 de Foc, entre otras propuestas.