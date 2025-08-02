Piden expropiar los terrenos de la residencia de Almacelles, todavía en manos privadas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Carme Huguet, propietaria de toda el área donde se levanta la residencia de la tercera edad de Almacelles y de gran parte de la extensión del Parc d’Europa, exige al consistorio la expropiación de los terrenos donde están construidos. La actuación en este equipamiento y la gran zona verde es uno de los principales temas que explican la crisis municipal que vive el consistorio, junto con la gestión de la Llar d’Infants, en el que el jueves se formalizó la segunda ruptura del equipo de gobierno en menos de tres meses con la salida de los dos ediles del PSC, quedando en minoría Junts y ERC, con 6 de los 13 concejales. La polémica se remonta a hace más de 15 años, con Josep Ibarz como alcalde (ahora apartado de la política municipal por el Supremo por hacer contratos “a dedo”), cuando la Justicia en primera instancia dio la razón a la decena de vecinos, entre ellos Huguet, a los que se habían reparcelado más de 20 hectáreas a través de un plan de ocupación. El consistorio les reclamaba 500.000 euros en gastos de reparcelación.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha fallado ahora a favor de los vecinos y, de hecho, Huguet reclama al consistorio la expropiación de sus terrenos “ya que la obra está hecha y no he recibido ninguna compensación. De hecho, mantuve reuniones con el ex alcalde Joan Bosch (que cesó en su cargo a primeros del pasado mes de junio en la primera crisis municipal), y estoy a la espera de una tasación”, indicó. Por su parte, la actual alcaldesa de Junts, Vanesa Olivart, está al caso del contencioso que se arrastra con los propietarios de los terrenos desde hace años y remarcó que “tengo constancia de la problemática con la propietaria mayoritaria que ha reclamado recientemente la expropiación o que se le compren los terrenos. Esta es una cuestión que se habrá de afrontar”, indicó.

La gestión de la residencia de ancianos también ha comportado problemas, al igual que la dirección de la Llar d’Infants y la falta de efectivos en la Policía Local (ver desglose). Los dos ediles socialistas que abandonaron este jueves el gobierno crititicaron “falta de lealtad de Junts, que ha preferido mantener a ERC como responsable de Urbanismo”, según su portavoz, Òscar Garcia. La alcaldesa indicó que a partir de septiembre se intentará llegar a pactos puntuales para garantizar la gobernabilidad y si es posible llegar a acuerdos con otras fuerzas para el buen funcionamiento del consistorio en los próximos dos años.

La gestión del geriátrico, un detonante de la crisis municipal

A finales del pasado año la gestión de la residencia de la tercera edad se cobró la dimisión de tres la dimisión de tres cargos: la directora técnica, Sheila Gómez, el vicepresidente, el republicano Xavier Martínez, entonces en el gobierno municipal, y uno de los tres vocales, Òscar Garcia, del PSC, que estaba en la oposición en el ayuntamiento. Esta situación agravó todavía más la crisis de gobierno que comenzó a finales de septiembre cuando el entonces alcalde, Joan Bosch (Amunt Almacelles-Ara Pacte Local), echó del equipo de gobierno tripartito a los dos ediles de Almacelles En Comú, quedándose en minoría con ERC.

Por otra parte, las obras de climatización de la guardería también provocaron tensiones en el pleno y de hecho Olivart indicó ayer que se harán en 2026 ya que suponen una inversión de 100.000 euros. La falta de policías locales funcionarios impide patrullar de noche.