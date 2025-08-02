Tallada la circulació a l'R14 de Rodalies entre Lleida i les Borges Blanques per una incidència a la catenàriaPAU PASCUAL

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La circulación de trenes al R14 de Rodalies se encuentra interrumpida este sábado por la mañana entre las estaciones de Lleida-Pirineus y les Borges Blanques a causa de una incidencia en el suministro eléctrico de la catenaria, según han informado Renfe y Protección Civil.

La avería se ha producido hacia las 07.30 horas y un tren de mercancías de Captrain ha quedado parado en la zona de Puigverd de Lleida. Renfe ha habilitado un transporte alternativo por carretera entre Lleida y les Borges Blanques. Protección Civil ha activado la prealerta del Ferrocat.

En paralelo, los trenes al R4 de Rodalies circulan con retrasos que pueden superar los 15 minutos por una avería al cambio de agujas -ya solucionada- entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia.

Los técnicos de Adif ya han reparado la incidencia, pero se mantiene un servicio complementario por carretera entre Martorell y Sant Sadurní.