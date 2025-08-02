Cortada la circulación de la R14 de Rodalies entre Lleida y Les Borges Blanques por una incidencia en la catenaria
Un tren de mercancías ha quedado parado a Puigverd y Renfe ha habilitado un transporte alternativo
La circulación de trenes al R14 de Rodalies se encuentra interrumpida este sábado por la mañana entre las estaciones de Lleida-Pirineus y les Borges Blanques a causa de una incidencia en el suministro eléctrico de la catenaria, según han informado Renfe y Protección Civil.
La avería se ha producido hacia las 07.30 horas y un tren de mercancías de Captrain ha quedado parado en la zona de Puigverd de Lleida. Renfe ha habilitado un transporte alternativo por carretera entre Lleida y les Borges Blanques. Protección Civil ha activado la prealerta del Ferrocat.
En paralelo, los trenes al R4 de Rodalies circulan con retrasos que pueden superar los 15 minutos por una avería al cambio de agujas -ya solucionada- entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia.
Los técnicos de Adif ya han reparado la incidencia, pero se mantiene un servicio complementario por carretera entre Martorell y Sant Sadurní.