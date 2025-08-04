Invertirán 250.000 € en la urbanización de la calle Ciutadilla de Tàrrega, cercana al CAP

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La junta de gobierno local del ayuntamiento de Tàrrega ha aprobado el proyecto para urbanizar la calle Ciutadilla, ubicada entre la avenida de Josep Tarradellas y la calle Salvador Espriu, muy cerca del CAP de la capital del Urgell. La propuesta prevé la creación de una calzada de 6 metros de ancho, con una acera de 3 metros junto a los equipamientos y otra de 2,40 metros al otro lado. Los trabajos también incorporarán la instalación de arbolado, alumbrado público y mobiliario urbano con una inversión de 250.511,26 euros y un período de ejecución de cinco meses.

Vial estratégico

El concejal de Urbanismo, José Luis Marín, afirmó que “la calle de Ciutadilla es un vial estratégico para la movilidad de Tàrrega, especialmente por su proximidad al CAP. La actuación mejorará la conexión con la nueva zona de urgencias y el aparcamiento de camiones y también garantizará unas condiciones óptimas para los peatones”. El CAP de Tàrrega se encuentra en la fase final de las obras de ampliación y renovación de las instalaciones. El pasado marzo entraron en funcionamiento los nuevos equipamientos en una zona de 1.100 metros cuadrados con 13 nuevas consultas, 2 salas de espera y una de formación, incrementando un 35% la superficie disponible. Ahora se llevan a cabo trabajos de reforma y modernización de 650 metros cuadrados de la edificación existente. El CAP pasará de tener 40 a 48 consultas en total. La obra, adjudicada a Romà Infraestructures, tiene un presupuesto de 4.230.000 euros. Se espera que esta fase pueda entrar en funcionamiento en otoño.