‘Tener una piscina en casa se agradece mucho con el calor que hace en Lleida’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los nuevos proyectos de viviendas incluyen cada vez más una piscina comunitaria, sobre todo en zonas de crecimiento como el entorno periurbano de Lleida o pueblos con urbanizaciones. "Es un valor añadido que ayuda a la venta del piso o de la casa”, afirman profesionales del sector. La realidad de cada comunidad es diferente y no hay solo una manera de tener una piscina comunitaria. “Nuestra comunidad es pequeña, somos 22 vecinos y nos entendemos bien”, dice Jordi Serra, vecino de Alpicat. El primer paso de estas comunidades es organizarse para gestionarla. “En las nuevas comunidades hay que crear unas normas conjuntas de convivencia, como en cualquier área común”, explica Esther Buil, vocal en Ponent del Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida-Barcelona. Algunas comparten una pequeña piscina sin jardín, otras tienen zonas verdes, disponen de piscina infantil y algunas hasta tienen control de acceso. “En Lleida no es muy habitual aún, pero sí que conozco al menos una piscina en la ciudad que tiene, durante unas horas, una persona que controla el acceso al recinto”, añade Esther Buil. Los servicios de los que dispone cada comunidad impactan en la cuota mensual y en las necesidades de mantenimiento. “Nosotros tenemos una cuota mensual de 70€ al mes que incluye el mantenimiento tanto de la piscina como del jardín”, detalla Jordi Serra. En un contexto de veranos más largos y calurosos, las piscinas comunitarias se consolidan como espacios de socialización y bienestar. Disponer de este servicio en casa es un beneficio que “agradecemos mucho en verano con las altas temperaturas que tenemos en Lleida”, añade Jordi Serra.