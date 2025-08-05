Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer por la tarde en la extinción de un incendio en la planta de tratamiento de residuos de Montoliu de Lleida. Fueron alertados a las 16.41 horas y acudieron tres dotaciones que, con la ayuda de maquinaria, lo dieron por extinguido a las 17.42 horas. En otro orden, el domingo por la noche ardió un sofá que estaba junto un contenedor en la calle Valls d’Andorra, en Balàfia, en Lleida.