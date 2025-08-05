SEGRE

Incendio en la planta de tratamiento de residuos de Montoliu de Lleida

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer por la tarde en la extinción de un incendio en la planta de tratamiento de residuos de Montoliu de Lleida. Fueron alertados a las 16.41 horas y acudieron tres dotaciones que, con la ayuda de maquinaria, lo dieron por extinguido a las 17.42 horas. En otro orden, el domingo por la noche ardió un sofá que estaba junto un contenedor en la calle Valls d’Andorra, en Balàfia, en Lleida.

