Más de 4.000 cortos de 115 países en el décimo Festival Internacional de Cine

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine de Mequinensa (MIFF) cierra el plazo de inscripción de su edición de 2025, que corresponde a su décimo aniversario, con un nuevo hito en su trayectoria: un total de 4.025 cortometrajes enviados desde 115 países diferentes, consolidando al certamen como una de las convocatorias más destacadas del panorama internacional de cortometrajes. El Festival, que estrena oficialmente su declaración de Actividad de Interés Turístico de Aragón en la edición de este año, se aproxima a su récord histórico de participación alcanzado en 2022, cuando se registraron 4.118 cortos, y mejora ampliamente los datos del pasado año, que contabilizó 3.151 trabajos procedentes de 131 países. Los que presentan un mayor número de trabajos son España con 275, Francia con 217, Turquía con 127, Estados Unidos con 125, Italia 123 y China 123. A estos se suman propuestas procedentes de lugares tan diversos como Sri Lanka, Kirguistán, Camboya, Hong Kong o Australia, lo que refuerza el carácter global y plural del certamen. El festival, que se integra dentro de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón (ARAFILMFEST), este año consolida su identidad propia en torno al cine, el agua, el paisaje fluvial y el patrimonio.