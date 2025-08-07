Más pisos para alquiler asequible en 75 municipios de Lleida: la empresa pública estatal dispondrá de más de 500 viviendas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La oferta de viviendas de alquiler a precio asequible en la demarcación de Lleida va a verse incrementada en más de medio millar de unidades antes de que acabe el año. Ese es el volumen de pisos y casas que la Sareb o banco malo va a traspasar al Sepes para que este organismo las incluye en la cartera de la Empresa Pública de Suelo y Alquiler Asequible, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación.

El objetivo de esa transacción, que se va a dar en la práctica totalidad de las provincias del Estado, consiste en generar una bolsa de inmuebles que puedan ser arrendados como primera residencia con alquileres accesibles para las familias de ingresos medios con la finalidad de tirar a la baja de los precios que se dan en el mercado, a menudo inasumibles para buena parte de las unidades familiares.

Así, según los datos de la conselleria de Territorio, la renta mensual media de los contratos registrados en el primer trimestre de este año se situaba por encima de los 500 euros en Prullans y Camarasa, de los 600 en municipios como Àger, Bassella, Estamariu, Sort, L’Albagès o Cervià de Les Garrigues de los 700 en Tèrmens, los 800 en Alfarràs y los 900 en Mollerusa, y superaba los mil en otros como Juneda, Vinaixa o Ivars d’Urgell. Esos precios se sitúan fuera del alcance de la mayoría de los hogares en una demarcación cuya renta bruta media por unidad se sitúa en 19.140 euros anuales.

La localización de esas viviendas se conocerá el próximo otoño, cuando el Sepes haga pública la activacion formal de la bolsa de la Empresa Pública de Suelo y Alquiler Asequible, explicaron las mismas fuentes.

Todo apunta, no obstante, a que su distribución geográfica será amplia, puesto que el actual parque de activos inmobiliarios de la Sareb, de más de un millar de viviendas, se reparte por 75 de los 211 municipios de la demarcación, con las cinco principales bolsas localizadas en la capital, donde el banco malo posee 279 inmuebles habitables; en Alcoletge y Alcarràs, donde acumula 109 y 71, respectivamente, y en Tàrrega y en Mollerussa, en este caso con sendas carteras de 47 y de 45.

La operación inmobiliaria solo incluye las viviendas habitables, y excluye otros activos como los 521 pisos y casas catalogados como con la obra en curso y también los 228 solares susceptibles de edificación.

Baqueira reedita el plan para alojar a trabajadores

La estación de esquí de Baqueira Beret anunció ayer que este año reeditará el programa de apoyo para el alojamiento de los nuevos trabajadores sin arraigo en la zona, con el que el año pasado sumó un total de 6.000 pernoctaciones tanto en el Aran como en el Pallars Sobirà. El objetivo de la iniciativa consiste en “que ningún puesto de trabajo quedará sin cubrir debido a la falta de un alojamiento digno”. Los contratos de arriendo se firman entre los propietarios de las viviendas y la empresa.