Josep Dalmau, alcalde de Torre de Capdella: “Queremos que el legado de Conxita Grangé siga vivo”

El conseller de Justicia y el alcalde, Ramón Espadaler y Josep Dalmau, con Christian, hijo de Conxita. - CONSELLERIA DE JUSTICIA

“Queremos que este espacio sea de memoria y de reconocimiento. No queremos que su nombre se pierda entre papeles y discursos, sino que su legado se viva, que los niños pregunten y los más mayores hablen de ella”, dijo el alcalde de Torre de Capdella, Josep Dalmau, en el acto de homenaje a Conxita Grangé, uno de los símbolos de la lucha por las libertades y contra el fascismo: Nacida en Espui hace cien años, el 6 de agosto de 1925, operó como enlace de la Resistencia francesa tras volver su familia al exilio al acabar la Guerra Civil y fue, tras su paso por Ravensbruck, la última superviviente leridana de los campos de exterminio nazis.

Los actos de ayer incluyeron la colocación de una placa conmemorativa en su casa natal, la inauguracion de la plaza dedicada a su memoria y la apertura de una exposición, organizada por el Memorial Democràtic, que narra su trayectoria.

“No solo homenajeamos a una persona. Damos un gran paso como pueblo”, anotó el alcalde, quien recordó que “Grangé nació aquí y queremos que su nombre resuene aquí para siempre”, añadió.

El hijo de Conxita Grangé, Christian Ramos, asistió a los actos. “Para nosotros, la famlia, este es un homenaje que va más allá: es el reconocimiento a toda una vida de resistencia y de defensa por la libertad”.

La jornada de homanaje estuvo presidida por el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, quien anotó que “la memoria nos hace conscientes de los hechos para impedir que se repitan, jamás y en ningún lugar”.

Grangé, expuso, “se comprometió de joven y, después de pasar por los campos de concentración, tuvo la generosidad de convertirse en testimonio para el resto”.

El proyecto de Ley de Memoria incluirá contenidos pedagógicos, adelantó.