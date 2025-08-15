Operación policial con un detenido en Vallfogona de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo ayer por la mañana una operación en Vallfogona de Balaguer en la que participaron más de una decena de efectivos. Los policías registraron una casa del Passeig Sant Jordi, donde detuvieron al menos a una persona, según pudo constatar este diario. El cuerpo policial eludió facilitar información sobre esta actuación al estar bajo secreto de sumario y porque ayer todavía no estaba cerrada. La operación comenzó hacia las ocho de la mañana y se prolongó durante casi tres horas. El grueso de los agentes llegaron en dos furgones, mientras que otros, de paisano, iban en coches. Según algunas fuentes, la mayoría venían desde Madrid. El registro y la detención tuvieron lugar en una vivienda de un bloque de tres plantas situado en las afueras de esta localidad de la Noguera.