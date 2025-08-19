Las tormentas en el Pirineo frenan el calor, con inundaciones y la N-260 cortada en La Seu d'Urgell

Una tormenta descargó ayer con fuerza en el Pirineo, poniendo fin a 16 días de ola de calor. Los Bomberos de la Generalitat hicieron más de una treintena de salidas en el Alt Urgell, la mayoría de ellas en La Seu d'Urgell, por inundaciones que incluso obligaron a cortar la N-260 por desprendimientos. Los avisos fueron por inundaciones, importantes acumulaciones de agua en las calles y caídas de árboles. En la capital, la lluvia acumulada superó los 60 mm en algunas zonas, según Meteo Seu d'Urgell.

Al respecto, el alcalde, Joan Barrera, aseguró que “nunca antes se había visto un episodio tan virulento y por ello hemos tenido que movilizar a todas las brigadas, que trabajarán para reparar los daños y reabrir todos los servicios lo antes posible”. El edil detalló algunos de los desperfectos, entre los que destacó inundaciones en el interior del Palau d’Esports y en la sala de exposiciones La Cuina, de Les Monges. También se derrumbó un tramo de muro junto al Seminario y la radio local de RadioSeu tuvo que dejar de emitir durante la tarde tras quedarse sin corriente por un cortocircuito derivado de filtraciones de agua. Las zonas más afectadas fueron en la Palanca (que cruza el río Segre), la N-260 junto delante del parque de Bomberos, y también delante del barrio de Sant Antoni. Mientras, la piscina municipal quedó inutilizada y permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Un arbre caigut a causa de la pluja a la Seu. - C. SANS

En Rialp, el alcalde, Gerard Sabarich, pidió no utilizar el camino de la central debido al fuerte crecimiento del barranco de Sant Antoni. Entretanto, la caída de granizo dejó imágenes espectáculares, como en los pies del Montsent de Pallars, que quedó emblanquecido. Las máximas continuaron bajando ayer, marcando el valor más alto en Lleida ciudad, con 38,4. En Seròs, los termómetros se quedaron en 38,2 grados y enlos 30, en Alcarràs.

Para hoy, las previsiones apuntan a que el calor seguirá cayendo y durante la tarde se esperan tormentas localmente intensas en el Pirineo, Prepirineu y las comarcas de Ponent, por lo que el Meteocat mantiene activado un aviso. Las máximas se quedarán hoy entre los 35º y los 36º en el llano.