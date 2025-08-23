Renovarà es compdadors d’aigua tà afinar es lectures
Er ajuntament invertirà 70.000 èuros tà modernizar es 9 aparelhs. Hè dejà un an deishèc de hèr estimacions deth consum des sòns pòbles
Naut Aran invertirà 70.000 èuros tà renovar es nau comp-dadors enes depòsits deth municipi, damb er objectiu de garantir lectures mès precises e atau complir damb eth pagament deth canòn de sanejament que gestione era Agéncia Catalana der Aigua (ACA). Enquia hè pògui ans, es declaracions d’usatge de provediment se hègen en base a estimacions, situacion que provoquèc problèmes, coma minim en 2017, quan er ACA concludic qu’eth consum reau ère per dessús deth declarat peth consistòri. Aquerò derivèc en liquidacions complementàries as abonats corresponenti es ans 2014, 2015 e 2016 que, en quauqui casi, superèren diuèrsi centeats d’èuros e generèren planhs entre es vesins en considerar qu’èren crubaments irregulars per defècte de forma. Damb era regularizacion metuda en foncionament des der an passat, eth consistòri dejà pren mesures reaus. Totun, un des compdadors —eth d’Arties— demore avariat des de hè miei an, en tot obligar ath consistòri a mantier a dia d’aué consums estimats, qu’actuauments son de 11.786 mètres cubèrs per timèstre. Aguesta naua inversion permeterà resòlver definitivaments aguesta situacion. Actuauments, tres des compdadors foncionen coma compda-ores (plaçadi en Tanau, Baqueira 1.500 e Ruda), mentre qu’es sies que manquen contròlen era entrada d’aigua enes depòsits. En cas deth municipi de Naut Aran, Salardú e Unha, andús pòbles compartissen compdador. Era enterpresa Gestimpost seguirà gestionant era facturacion deth canòn, que s’estructure en diuèrsi trams: domestic, industriau e otelèr, aguest darrèr ligat ath numerò d’abitacions de cada establiment. Es naui disposaràn de telelectura e es de Baqueira 1.500 e Ruda compdaràn ath delà damb un sistèma de telecontròl.