Paraísos secretos en Lleida: publican imágenes de parajes naturales sin revelar ubicaciones

Una pareja de Vic ha captado la atención en redes sociales al compartir imágenes de paraísos naturales en Lleida sin revelar sus ubicaciones exactas. Raquel Cruz y Joan Auferil, quienes actualmente cuentan con casi 10.000 seguidores en Instagram y más de 4.600 en TikTok, han optado por una estrategia poco común en el mundo de los creadores de contenido de viajes. Lo que comenzó como una afición por documentar los rincones más espectaculares de Lleida y la Franja se ha convertido en un fenómeno viral.

“Dejamos de hacerlo porque nos pedían que no reveláramos las ubicaciones para evitar que se masificaran”, explican. Lo mismo les sucedió el lunes, cuando recorrieron gorgs de la Noguera para uno de sus reportajes. Se cruzaron con una familia que, al ver que llevaban consigo cámaras y móviles, les rogaron que no publicasen imágenes que pudieran atraer a más visitantes, a pesar de que el lugar no era en absoluto un secreto.

Raquel Cruz i Joan Auferil, durant un recorregut dilluns passat a través de gorgs de la Noguera. - JORDI ECHEVARRIA

El creciente interés por el turismo activo se traduce en cientos de miles de visitantes en los espacios naturales de Lleida y en imágenes como colas para fotografiarse en la cima de la Pica d’Estats o para recorrer el congosto de Mont-rebei. En estas circunstancias, hay quien guarda en secreto la localización de lugares bellos y poco frecuentados como un boletaire callaría sobre dónde encontrar una moixernera.

Un tramo caminando sobre las rocas.Jordi Echevarria

Este es uno de los motivos por los que Cruz y Auferil publican solo vagas referencias de los lugares que exploran. El otro es que, viaje a viaje, diseñan una serie de rutas con la intención de recopilarlas en un libro y ofrecerlas como excursiones guiadas a grupos reducidos. Darse a conocer en las redes sociales bajo la denominación Discover Walk Travel es para ellos un primer paso, mientras se preparan para obtener la titulación como guías.

Parte del recorrido requería nadarJordi Echevarria

Han recorrido con este fin Lleida, Huesca y Valencia, entre otros lugares. “Buscamos sitios donde no va nadie y Lleida es espectacular, mucho más de lo que esperábamos”, aseguran. “Hay lugares masificados, pero a menudo basta con caminar un poco más para encontrar tu propio paraíso”.