Un escalador se queda colgado a mitad de la presa de Cavallers, en la Vall de Boí

Los Bomberos de la Generalitat rescataron este domingo a dos montañeros en l’Alta Ribagorça. Cerca de las dos del mediodía, recibieron el aviso de un escalador que se había quedado colgado a mitad de la presa de Cavallers, en la Vall de Boí, cuando estaba escalando la vía ferrata conocida como El pistacho asesino. Desde un helicóptero, varios bomberos se acercaron haciendo rápel y le ayudaron a bajar. Por la tarde, una unidad evacuó a un centro sanitario a un montañero que se había lesionado en una pierna cuando estaba recorriendo en compañía de otros tres la travesía del Besiberri.

Aumenta la afluencia a los refugios de montaña

Por otra parte, los refugios de montaña catalanes han registrado este verano un aumento de los visitantes que pasan el día en el enclave sin quedarse a dormir, una dinámica que ha crecido tras la pandemia, según explican los guardas de montaña, aunque las reservas para pasar la noche se han mantenido o aumentado ligeramente. “Ahora hay más turistas que vienen a pasear y a pasar el día. El cliente no es tan montañero, es más comercial y va menos equipado”, coinciden Marc y Gina, encargados del refugio de Mallfaré, cerca del lago de Sant Maurici. En su caso, este cambio en el perfil del turista no ha repercutido en menos pernoctaciones, ya que su refugio es punto de paso de la famosa travesía Carros de Foc, lo que ha provocado que la gran mayoría de días hayan tenido una gran ocupación. En Estanys de la Pera, en Lles (Cerdanya), la sobreexplotación de la zona llevó al consistorio a limitar el uso de las pistas forestales en verano. Según la guarda Genni Archetti, esto ha hecho que las familias sean el público más habitual.