Los Mossos buscan al autor del disparo contra un gato en La Fuliola

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar y detener al autor del diparo de balín que el viernes a mediodía hirió gravemente en el tórax a un gato en La Fuliola.

El autor del disparo se expone a una pena de hasta 18 meses de cárcel y un año de multa por maltrato animal, ya que la víctima requirió atención veterinaria. De hecho, el gato, de carácter comunitario, lleva ingresado desde el viernes en una clínica veterinaria de Tàrrega, donde requirió fluidoterapia, suministro de oxígeno y aplicación de analgésicos.

El colectivo animalista prevé dirigirse hoy al ayuntamiento, que carece de normativa propia sobre la gestión de los gatos comunitarios y sobre colonias felinas, para que se haga cargo de los gastos, que solo el viernes generaron una factura de 131 euros. “Esperamos que se acelere el proceso de protección de los gatos”, señalan. “Es algo habitual, cada dos por tres hallamos gatos tiroteados con balines”, explican fuentes de la Plataforma de Defensa del Gato.