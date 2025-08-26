Bellver de Cerdanya cambia el sentido de circulación en varias calles y le arrancan las señales

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellver de Cerdanya cambiado las normas de circulación en varias calles del pueblo para mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores. Entre las medidas destaca la reducción de la velocidad máxima permitida en el interior del núcleo urbano, y que algunas vías que hasta ahora eran de doble sentido ahora son unidireccionales. Este último cambio no ha sido del agrado de todos los vecinos. El pasado fin de semana, la mayoría de las nuevas señales aparecieron arrancadas de su lugar y tiradas en el suelo.

La alcaldesa, Laia Serra, denunció públicamente ayer este acto incívico y pidió “comprensión” a los vecinos. Aseguró que los cambios en la circulación “eran totalmente necesarios porque la seguridad de peatones, entre ellos menores de edad, y conductores, era cada vez más complicada”, explicó. Una de las vías afectadas por el cambio ha sido la calle de Barcelona, muy estrecha y donde hay un establecimiento de hostelería. El ayuntamiento explicó que era “muy habitual” la acumulación de vehículos mal estacionados junto a autobuses que también paraban en esta calle. “La circulación era cada vez más complicada y nos preocupaba la seguridad”, insistió la primera edil, que pidió “comprensión y tiempo de adaptación para todos”. También se busca compatibilizar el paso de turismos con vehículos agrícolas.

El cambio de sentido también afecta la calle Serrat del Pla de Tomet, Mossèn Cinto Verdaguer, Camí de Talló, calle Baridà, Berdeguà, Travy y Montserrat. Respecto a la limitación de la velocidad, desde principios de este mes de agosto está limitada a 30 Km/h. Serra explicó que han instalado señalización luminosa en las dos entradas del pueblo para avisar a los conductores cuando exceden el límite.

Más plazas de aparcamiento

s cambios en la circulación viaria del núcleo de Bellver han comportado sumar nuevas plazas de estacionamiento. La alcaldesa explicó que, al eliminar uno de los dos sentidos de circulación, han aprovechado para habilitar nuevos aparcamientos públicos. Actualmente hay más de 500 plazas gratuitas.