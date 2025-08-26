Detenido un hombre en La Seu d'Urgell por fabricar artefactos explosivos y colocarlos en un organismo de la ciudad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 20 de agosto en La Seu d'Urgell a un hombre de 53 años acusado de fabricar artefactos explosivos caseros, como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos, fabricación y tenencia de explosivos y quebrantamiento de condena.

Según explica la policía catalana, la investigación empezó el 10 de julio de 2025, tras la localización de un artefacto explosivo casero, que no llegó a detonar, en el exterior de las oficinas de un organismo público de La Seu d'Urgell. Este incidente se vinculó con otro hecho en la misma localidad el 30 de junio, cuando se localizó otro artefacto de diferente composición que tampoco detonó.

Material intervenido en el domicilio del arrestado.Mossos d'Esquadra

Una vez identificado el detenido y haberlo vinculado con los dos hechos, el 21 de agosto se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro, en la localidad de La Seu d'Urgell, y se intervinieron otros artefactos explosivos caseros y material para su fabricación.

También se localizaron indicios que acreditaban la reincidencia y evolución en la técnica de fabricación, y el detenido, que tiene antecedentes, pasó a disposición judicial el día 22 de agosto en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Seu d'Urgell.