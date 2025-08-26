Muere un vecino de Manresa en el Parque Natural de Posets-Maladeta

Publicado por redacció Imágenes: Guardia Civil Creado: Actualizado:

Un hombre de 53 años residente en Manresa ha sido encontrado muerto este martes por la mañana en el Parque Natural de Posets-Maladeta, situado en los Pirineos aragoneses. El trágico descubrimiento se ha producido cuando un grupo de excursionistas que realizaban una ruta por la zona han alertado a los servicios de emergencias al encontrar el cuerpo sin signos vitales.

Los hechos han ocurrido hacia las 11.30 horas de la mañana cuando los excursionistas han contactado con el teléfono de emergencias 112 para informar de la situación. Según han indicado, habían localizado a un hombre inmóvil a la ruta que conduce en el pico Perdiguero, una de las zonas más frecuentadas de este espacio natural protegido de Aragón.

Después de recibir el aviso, efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han confirmado que el montañero había muerto. Posteriormente, han procedido a la evacuación del cuerpo hasta el helipuerto de Benasque, en la comarca de la Ribagorça, desde donde los servicios funerarios lo han trasladado hasta el Hospital Provincial oscense para realizar las diligencias correspondientes.