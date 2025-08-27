Detenido por circular a más de 200 km/h por la C-14 en Ciutadilla

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a un conductor de 40 años a quien un radar de velocidad pilló a más de 200 kilómetros por hora en la C-14 en Ciutadilla, en el Urgell. Está acusado de un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos sucedieron ayer por la tarde durante un control preventivo de velocidad que se montó en un tramo de la C-14 donde la velocidad está limitada a 90km/h, la genérica de la vía. Concretamente, fue a las 18.00 horas cuando el radar de los Mossos detectó un vehículo circulando a 202 km/h, más del doble de la permitida.

Los agentes pararon al vehículo en la entrada de Tàrrega e informaron al conductor que había cometido un delito contra la seguridad vial por circular a una velocidad penalmente punible. Al tratarse de un ciudadano extranjero, se desplazaron todos a la comisaría de Tàrrega por si podía aportar algún justificante de residencia en el estado español. Al constatar que no disponía de residencia para poder asegurar las comunicaciones judiciales quedó detenido para asegurar su paso a disposición judicial, según explica la policía.