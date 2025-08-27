Detenido por fabricar y colocar dos artefactos explosivos en La Seu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área de Información Territorial del Alt Pirineu i Aran detuvieron el pasado 20 de agosto en La Seu d'Urgell a un hombre de 53 años por colocar, en dos ocasiones, artefactos explosivos fabricados de forma casera, que no llegaron a detonar, en la capital del Alt Urgell. Fue arrestado como presunto autor de delitos de desórdenes públicos, fabricación y tenencia de explosivos y quebrantamiento de condena. La investigación se inició el 10 de julio, tras descubrir un artefacto explosivo casero en el exterior de las oficinas de un organismo público de La Seu d'Urgell.

El artefacto no llegó a detonar, pero se activó un dispositivo de seguridad con la intervención de efectivos de los Tedax, que procedieron a su neutralización. Se da la circunstancia de que este inicidente se vinculó a otro que había tenido lugar días antes, el 30 de junio también en La Seu, cuando se localizó otro artefacto de diferente composición y también sin detonación.

Las gestiones de investigación permitieron identificar y vincular directamente al detenido con ambos hechos. El 21 de agosto se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro autorizado por el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Seu en el domicilio del sospechoso, donde los Mossos d’Esquadra intervinieron varios artefactos explosivos caseros, así como diferentes herramientas para su fabricación. Asimismo, los agentes localizaron indicios que acreditaban la reincidencia y una evolución técnica de fabricación por parte del autor.

El detenido, que tiene antecedentes policiales, pasó a disposición el 22 de agosto en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Seu d’Urgell. Fuentes cercanas señalaron que la investigación descartó el terrorismo como motivación de estos hechos y se ordenó el ingreso del detenido en un centro psiquiátrico.