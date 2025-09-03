Un universo de tableros de ajedrez

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Lo que empezó como una afición familiar se ha convertido en una de las colecciones más singulares del municipio. Mateu Falguera, joven vecino de Miralcamp, lleva casi dos años reuniendo juegos de ajedrez procedentes de todo el mundo, un hobby que comparte con su familia y que ya supera las doscientas piezas entre tableros, relojes y libros especializados.

En la colección destacan piezas únicas como un juego inglés Barley Corn datado entre 1820 y 1850, un ajedrez vietnamita o incluso un ejemplar de diseño polinesio creado por un tatuador. También hay un ajedrez catalán de 1929, del que apenas se fabricaron unas pocas unidades y que hoy se conserva en contadas colecciones, incluido el Museu Nacional d’Escacs. Entre los más preciados está un juego que hallaron en la buhardilla de casa, con el que jugaban el tatarabuelo de los Massot, Ramon, y el bisabuelo Sebastià. La colección incluye piezas llegadas de más de 20 países, desde Alemania, Italia y Suiza hasta India, China o Japón.

Entre los libros, destaca la primera edición del tratado de Howard Staunton, considerado el autor que dio nombre a las piezas modernas. Además de coleccionista, Mateu también es jugador: participa en competiciones con el equipo de Mollerussa y llegó a quedar tercero de Catalunya en la categoría sub-18. Entre los tesoros que guarda figuran tableros firmados por grandes figuras, como los participantes del Torneo de Linares, entre ellos el mítico Garri Kasparov.

Con motivo de las fiestas locales, la familia Falguera ha mostrado parte de su colección en una de las salas del ayuntamiento. “Todo el mundo se ha quedado sorprendido. Pensaban que sería algo pequeño, pero cuando lo han visto se han quedado con la boca abierta”, comenta Mateu satisfecho, con la ilusión de seguir ampliando este universo del ajedrez. Las novedades se pueden seguir a través de su cuenta de Insagram: @mateuchesscollection.

El alcalde, Melcior Claramunt, valoró positivamente la iniciativa: “Siempre abrimos la fiesta con un pregón y una exposición vinculada a alguien del pueblo, y este año nos pareció una gran idea contar con esta. Nos hemos quedado gratamente sorprendidos de la magnitud de la colección y de la cantidad de gente que ha atraído”, señaló.