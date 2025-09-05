La víctima de La Baronia de Rialb fue asesinada por no pagar 30.000 euros a un guardia civil

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El juez de Primera Instancia e Instrucción de Solsona tomó este jueves declaración en la sede de la Audiencia Provincial de Lleida a los tres detenidos por el crimen de Joan Coromina el 25 de enero de 2022 en La Baronia de Rialb .

La causa está abierta por un delito de homicidio, apuntaron desde el TJSC. En el caso del comandante de la Guardia Civil retirado, F.G.P., está imputado por un delito de inducción al homicidio y otro de revelación y descubrimiento de secretos.

Los otros dos sospechosos, están acusados como cooperadores, según fuentes solventes. Según los investigadores, la víctima podría haber sido asesinada por no pagar 30.000 euros al mando policial a cambio de que le diera una información sobre una investigación contra Coromina por presunto contrabando de tabaco en Portugal. El juez instructor decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres.

Al parecer, los vecinos de Cervera y de Lleida detenidos habrían actuado como intermediarios entre la víctima y el comandante de la Guardia Civil retirado para que este último ayudara a Coromina a tener información sobre una investigación en su contra. Según los investigadores, habría habido una reunión entre ambos pocos días antes de que el de Oliana fuera hallado sin vida.

En dicho encuentro, según apuntarían las pesquisas, el mando policial le pidió dicha cantidad a cambio de información, a lo que la víctima se negó. Los investigadores creen que el comandante podría haber encargado el asesinato de Coromina. Los indicios en su contra se centran en las declaraciones de los otros dos implicados, así como de otros testigos que corroboran las reuniones y el contenido de las mismas. También en los análisis de los teléfonos de los investigados.

El juez instructor, que prefirió desplazarse ayer hasta Lleida para tomar declaración a los investigados, decretó su ingreso en prisión al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Los arrestos se llevaron a cabo el pasado martes en un operativo conjunto entre la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra. Además del comandante ya retirado de la Guardia Civil, fueron detenidos un vecino de Lleida, propietario de un taller mecánico junto a la LL-11, y un vecino de Cervera que conocía a la víctima desde su juventud y que habían sido socios en una joyería.

La víctima fue hallada con un disparo certero en el pecho, efectuado a unos 100 metros de distancia, presumiblemente por un francotirador, en una zona boscosa en Gualter, en el municipio de La Baronia de Rialb. Joan Coromina, natural de Oliana y de 61 años, vivió mucho tiempo en Andorra hasta que regresó a Catalunya y fijó su residencia en Cervera.