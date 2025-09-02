Detenidos un mando de la Guardia Civil, un vecino de Cervera y otro de Lleida por el crimen de La Baronia de Rialb

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un comandante retirado de la Guardia Civil, un vecino de Cervera y el dueño de un taller de Lleida han sido detenidos hoy en una operación conjunta de los Mossos y la Guardia Civil como presuntos responsables del asesinato de Joan Coromina Estany, un vecino de Oliana de 61 años, en una zona boscosa de Gualter, en La Baronia de Rialb, el 25 de enero de 2022, según ha avanzado el diario El Mundo y ha podido confirmar SEGRE. El vecino de Cervera, R.A.C, era según los investigadores el que tenía una relación más estrecha con la víctima, que en el momento de su muerte residía en la capital de la Segarra. Los otros arrestados son un mando intermedio de la Benemérita ya jubilado, F.G.P., y el vecino de Lleida N.G.B.

Coromina fue asesinado de un certero disparo en el pecho efectuado a distancia por un francotirador. A lo largo de estos tres años de investigación policial la hipótesis más plausible era que este homicidio podría estar relacionado con los negocios de la víctima que, al parecer, movía mucho dinero y disponía de múltiples propiedades y fincas en esta zona de la Noguera, pero también en el Alt Urgell, el Solsonès, Barcelona y Cervera. Asimismo, tenía muchos

vínculos con Andorra, donde había pasado varios años.

Según la información publicada por El Mundo, la clave para descubrir a los autores del crimen fue la furgoneta que llevaba la víctima, una Citroën Berlingo de color blanco, que habría permitido a los agentes encontrar la manera en que el asesino le había seguido antes de adentrarse en el bosque andando en una zona de difícil acceso.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, ha sido dirigida por el juzgado de Solsona, y está previsto que los tres arrestados sean puesto en breve a disposición del juez.