Esclat estrena hoy su establecimiento de 1.900 metros cuadrados

El grupo Bon Preu ultimaba ayer la apertura de un nuevo hipermercado Esclat en Mollerussa, que abrirá sus puertas hoy en la avenida Generalitat, en el edificio que ocupó antiguamente el concesionario Seat. El establecimiento contará con una superficie comercial de alrededor de 1.900 metros cuadrados y aparcamiento propio, con plazas equipadas con puntos de carga para vehículos eléctricos. La tienda dispondrá de secciones de carnicería atendida, pescadería con mostrador tradicional y horno para la cocción de pescado y marisco, charcutería y quesos en libre servicio, así como una amplia frutería y una panadería con obrador.

Entre las novedades, el hipermercado incorporará el espacio Fruits, un rincón especializado en propuestas elaboradas a base de fruta fresca de temporada, como licuados, fruta cortada y zumos recién preparados, destinado a un público que busca opciones rápidas y saludables. La tienda completará su oferta con un espacio de bodega, secciones de decoración y textil para el hogar, y una parafarmacia no asistida que reunirá productos de cuidado personal y bienestar, además de un área específica para mascotas, con alimentación, complementos y accesorios para todo tipo de animales de compañía.