Un graduado de la Universitat de Lleida, 27 mejor nota de los 15.283 aspirantes al examen MIR: “tienes que obligarte a descansar”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Todo esfuerzo tiene su recompensa, y estudiar hasta doce horas diarias durante ocho meses le ha servido al graduado de la Universitat de Lleida (UdL) alicantino Vicente Antón para conseguir el puesto 27 del Estado en el último examen MIR (Médico Interno Residente), en el que participaron 15.283 aspirantes. “Lo más importante es tener constancia, pero también tienes que obligarte a descansar”, asegura al hacer memoria del largo camino para prepararse que inició en 2024, en su último año de estudios.

“Empecé unas dos o tres horas cada día, poco a poco, hasta que me gradué el pasado junio y volví a mi casa en Alicante”, explica el futuro residente. Allí se matriculó a distancia en una academia de Oviedo “y empecé a estudiar desde antes de las 8.00 h hasta las 22.00 h de lunes a viernes, haciendo paradas para comer y para ir alguna tarde al gimnasio”, recuerda. Los sábados llevaba a cabo simulacros de exámenes, lo que “me sirvió mucho como entreno”, aunque admite que el día de la prueba, el 24 de enero, no pudo evitar los nervios. “Salí con buenas sensaciones, pero fue un día incierto y raro”, afirma.

Antón guarda un buen recuerdo de Lleida, aunque explica que “el primer año no fue muy normal, salí de casa por primera vez para vivir solo y llegó la pandemia”. A partir del segundo “me adapté mucho mejor y me sentí cómodo”, no obstante. Sobre sus profesores, valora que “algunos motivaban más que otros, pero muchos me ilusionaron y me hicieron interesarme por sus asignaturas”.

A sus 24 años, Antón todavía no tiene claro qué especialidad elegir, aunque se decanta por las médicas por encima de las quirúrgicas. Su nota ha sido la mejor de un estudiante de la UdL en varios años, y asegura que no habría sido posible sin el apoyo de su familia en casa y de amigos. “Los de Alicante me ayudaron a desconectar, y con los de la carrera de Lleida nos hemos ayudado a distancia con el examen”, explica.

Mejor nota en seis años

El puesto 27 en el MIR de Antón es el mejor que ha logrado un estudiante de la UdL desde 2020, cuando Mar Luque quedó en la posición 25. Son dos de los mejores resultados históricos de la universidad. Un año más tarde, el leridano Marc Falguera consiguió el puesto 155. En 2022, el mejor de la UdL fue Lluís Adamella, el 164. En 2023, Fabià Torres quedó el 44; en 2024, Víctor Vidal logró el puesto 41; y el año pasado, Jonathan Vargas también se coló en el top 50, en el puesto 45.

“Luchamos para poder dar una mejor atención”

Vicente Antón explica que durante sus prácticas en Lleida “vi que a muchos médicos les gustaría dedicar más tiempo a cada paciente, pero no pueden porque después tendrían que tratar mucho más rápido a los siguientes”, lamenta. El futuro residente apoya las últimas huelgas que los médicos han llevado a cabo en todo el Estado, ya que “luchamos para tener unas condiciones normales para trabajar y para poder dar una mejor atención”, valora. “Hay poco peronal para un elevado número de pacientes, hay que luchar para poder atenderlos cómodamente”, añade.