Lleida inaugura la estación de buses "más bonita de Europa"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este sábado la nueva estación de autobuses de Lleida. Una infraestructura que ha costado 40 millones de euros de inversión y 22 meses de obras, que se ha levantado en el edificio modernista de los Docs y a escasos metros de la terminal de trenes, lo que facilitará la intermodalidad. En el acto de inauguración, repleto de autoridades y ciudadanos que se acercaron a ver la nueva terminal, tanto la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, como el responsable de dirección de la obra, Sergio Infante, la han definido como "la estación más bonita y con mayor valor patrimonial de Europa" y que tendrá 1,4 millones de usuarios al año.

Pese a que la inauguración ha sido esta mañana, la terminal no entrará en funcionamiento hasta el próximo lunes con tres operadoras: Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró y Autocars del Pla. En este sentido, la Generalitat ha habilitado una carpa junto a la estación con trípticos de cómo acceder y aparcar cerca de la infraestructura. Los destinos que estas tres compañías ofrecerán desde la nueva terminal seránAlmatret-Maials; Agramunt; Cervera; Barbens Bellaterra; Barcelona; Bovera; Cervera-Balaguer; Esterri-La Pobla de Segur-Balaguer; La Seu d’Urgell; La Guàrdia; Menàrguens; Flix-Mora-Tortosa; Puigcerdà-La Seu d’Urgell; Miralcamp; Montagut; Solsona-Ponts; Les Borges Blanques; Juncosa, Tortosa; Gijón; Santander; y Zamora. El resto de operadoras se irán incorporando progresivamente a la nueva estación entre abril y marzo, pero de momento seguirán prestando servicio desde el apeadero de la calle Saracíbar.

En el acto de inauguración, Illa ha destacado que la nueva terminal "marca un antes y un después en la movilidad de Lleida y su entorno" y que es "fruto del trabajo de diferentes gobiernos, lo que es positivo y nos define como país". En clave más política, ha remarcado que esta infraestructura, así como el nuevo edificio de consultas del hospital Arnau de Vilanova, inaugurado el pasado otoño, "son muestras tangibles de la acción del Govern" y que "por espacios así es necesario que Catalunya tenga presupuestos".

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dicho que con la nueva estación "iniciamos el camino para tener un centro intermodal que vertebra el país con un equipamiento moderno y adaptado a las necesidades de la segunda capital de Catalunya". Ha agradecido la labor del anterior gobierno municipal liderado por Miquel Pueyo (ERC) para que la terminal sea una realidad y ha alabado el trabajo hecho para conservar los Docs y sus características bóvedas de ladrillo, que decoran tanto la zona de taquillas como parte de los andenes. "Con estas dos estaciones juntas, la de buses y la de trenes, sumarán 4 millones de usuarios al año y son un punto de conexión de los barrios del norte y el centro de Lleida", ha añadido Larrosa.

Paralelamente, Paneque ha remarcado que "las estaciones son las puertas de entrada de las ciudades y explican cómo, y en esta vemos cómo se presenta Lleida al mundo, convirtiendo un espacio industrial (los Docs) en un equipamiento referente en intermodalidad y accesible". También ha explicado que la terminal cuenta con 28 andenes, 45 cámaras de videovigilancia y que generará el 28% de la energía que necesita mediante las placas solares de su azotea. "El lunes empezamos a funcionar con el 33% de las líneas y damos un salto importantísimo en favor de una mejor movilidad", ha dicho Paneque.

Por último, Infante ha dado los detalles más técnicos de la obra y ha recordado que al inicio de los trabajos encontraron un yacimiento arqueológico de la época feudal cuyos restos se han catalogado y donado al Museu de Lleida. "El gran reto ha sido restaurar los Docs y sus bóvedas, ya que cualquier pequeño movimiento podía hacer que se resquebrajaran sus pilares, pero los hemos restaurado y recuperado para que sea un hecho característico de la estación", ha dicho Infante. Ha acabado su intervención destacando que toda la estación, desde la entrada hasta los andenes, es accesible, y que informará tanto de las llegadas y salidas de los buses como de los trenes. "No hay una estación así en todo el Estado a nivel de accesibilidad, considero que es una de las más bonitas de Europa", ha concluido Infante.