Promenade Lleida abrirá a finales de 2027 y prevé 6 millones de visitantes al año

El primer centro comercial de Lleida ciudad será una realidad a finales del próximo año, generará 400 puestos de trabajo y tendrá entre 5 y 6 millones de visitantes al año. Así lo aseguraron los impulsores del proyecto, Eurofund y el Grupo Frey, en el acto de colocación de la primera piedra del complejo, a cuyas obras destinarán 145 millones de euros.

El primer parque comercial de la ciudad de Lleida se llamará Shopping Promenade, se inaugurará a finales de 2027 y tendrá entre 5 y 6 millones de visitantes al año. Así lo aseguraron ayer los promotores de esta iniciativa, la firma madrileña Eurofund y la francesa Frey, en el acto de colocación de la primera piedra (en realidad una placa con una inscripción en castellano) del espacio, que se levantará en la zona de Torre Salses, entre La Bordeta y Els Mangraners. Para ello prevén una inversión récord en la ciudad de 145 millones de euros y también destinarán 9,8 millones para la construcción de los viales de acceso, como desdoblar la avenida Víctor Torres, y la ampliación de líneas de bus y carriles bici desde el centro de la ciudad hasta Shopping Promenade. Estiman que el centro comercial, de 55.000 metros cuadrados, creará 400 empleos directos y 1.000 indirectos entre las obras y los servicios que se generen. Los trabajos empezarán en las próximas semanas.

Imatge virtual de com es preveu que sigui el centre comercial Shopping Promenade de Lleida. - SHOPPING PROMENADE LLEIDA

“Hoy damos comienzo a una nueva etapa para la ciudad”, aseguró el CEO de Eurofund, Ion Saralegui, que destacó que Lleida, junto con Teruel, son las únicas capitales de provincia sin un gran equipamiento comercial. Afirmó que Shopping Promenade quiere “colaborar con el tejido comercial local, ser un catalizador para vertebrar el territorio y la integridad urbana, es un proyecto pensado por y para los leridanos”. En la misma línea se pronunció Thibault Coatanea, responsable de Frey en la Península Ibérica, que remarcó que “queremos respetar y fortalecer el tejido del territorio con eficiencia energética, sostenibilidad y empleo estable”. Añadió que el centro comercial será “un espacio para las familias con comercio, ocio y espacios naturales, queremos crear un destino no solo para comprar, también para vivir”.

Tanto Saralegui como Coatanea destacaron que Lleida sufre una fuga comercial de 400 millones de euros al año que se van a otras ciudades, y que con el centro comercial “queremos retener el consumo, atraer gasto externo y fortalecer el potencial económico de Lleida”. “Una apuesta por la ciudad, por su gente y su futuro”, concluyeron.

La mayor inversión hecha por un operador privado en la capital

“Shopping Promenade es la mayor inversión hecha por iniciativa privada en el territorio y, además, financiará infraestructuras esenciales”. Así de claro se mostró el responsable de Frey en España y Portugal, Thibault Coatanea, sobre el centro comercial que presentaron ayer en Torre Salses. Un complejo que buscará ser un referente a nivel territorial para frenar la fuga comercial de 400 millones que los estudios aseguran que sufre Lleida anualmente hacia ciudades como Barcelona, Zaragoza o Tarragona. En este sentido, el CEO de Eurofund, Ion Saralegui, señaló que “en el centro comercial de Puerto Venecia de Zaragoza cada vez que hay festivo en Lleida las afluencias subían una media de 25.000 personas”. Añadió que, visitantes aparte, el complejo comercial supondrá “entre 8,5 y 9 millones de euros para las arcas municipales sumando licencias, operadores y demás” y que su implantación beneficiará al tejido comercial local. “Es un proyecto centrado en Lleida y para que recupere la capitalidad a nivel comercial en Catalunya y su entorno y eso solo puede beneficiar al comercio local”, señaló Saralegui. “Es fácil decirlo aquí y ahora, pero nuestra experiencia en otros sitios y ciudades nos dice que proyectos así benefician a todos los sectores de la ciudad”, añadió el CEO de la empresa madrileña, que remarcó que Shopping Promenade será el primer activo que tendrán en Catalunya y que es el primer proyecto con la multinacional francesa Frey.El proyecto del centro comercial, cuyas obras empezarán en las próximas semanas y durarán 19 meses, ha sido elaborado por los despachos Broadway Mayland y Arqcoas.