La Paeria de Lleida recibe los 7,1 millones de euros para las obras del acceso al centro comercial Promenade: “está previsto desde el año 1999”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria ya ha recibido e incorporado al presupuesto de 2026 una transferencia de 7.122.540 euros emitida por el promotor de Promenade Lleida para desdoblar la avenida Víctor Torres, que dará acceso al futuro parque comercial desde el centro de la ciudad. En la junta de gobierno local de hoy está previsto aprobar el proyecto de urbanización “y empezará la tramitación para su licitación y ejecución”, según explicó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que afirmó que estas obras avanzarán “en paralelo” a la construcción del centro. Situado en una parcela de 50.000 metros cuadrados en la zona de Torre Salses, las obras de Promenade empiezan hoy con la colocación de la primera piedra.

La avenida Víctor Torres actualmente enlaza la LL-11 y la calle Palauet, en La Bordeta, con un carril por sentido. El proyecto prevé alargarla hasta la avenida del Pla d’Urgell, además de pasar a tener dos carriles por sentido. Larrosa explicó que el desdoblamiento “está previsto desde el año 1999” para abrir una “tercera vía” que conecte el centro con los barrios de la margen izquierda del río (junto a las avenidas de Les Garrigues, del Estudi General y de Miquel Batllori). “Es una oportunidad histórica que podremos llevar a cabo fruto del convenio urbanístico que hemos firmado con los promotores” de Promenade, afirmó el alcalde, que celebró que con el nuevo acceso “Mangraners y La Bordeta estarán más cerca de Lleida”.

El convenio entre el promotor y la Paeria fija que el centro tendrá cuatro accesos para vehículos. Tal como se muestra en la recreación virtual, ocupará los terrenos situados a la izquierda de la Gran Via dels Mangraners en sentido a La Bordeta. Será el primer parque comercial de la ciudad e incluirá un hipermercado (Esclat), un cine (Yelmo), un gimnasio (Fitness Park) y varios comercios. Entre los confirmados figuran Sakito, Kiwoko, Ilusiona, Sprinteri y Maisons du Monde.

Por su parte, Pimec Comerç valora que Promenade “no traerá nuevos consumidores, sino que los desplazará”, lo que “obligará a cerrar a muchos comercios”. Su presidente en Lleida, Manel Llaràs, explica que “no nos oponemos a la llegada de nueva oferta comercial, sino a que se ubique en la periferia”. Considera que el plan de la estación habría sido una buena opción y que el comercio de proximidad está “preparadísimo” para “afrontar con solvencia” la llegada de Promenade, pero lamenta que el Eix Comercial “será una de las zonas más castigadas”, ya que “la mayoría de establecimientos serán pequeños, de menos de 300 m2, el mismo formato del Eix”. Asimismo, valora que “también se resentirá el comercio de los municipios a la periferia de Lleida”. La CUP también criticó ayer este centro comercial.