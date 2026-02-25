Una mujer apuñala en la entrepierna al hombre que quería violarla en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo por la tarde a una mujer acusada de clavar un cuchillo a un hombre en la entrepierna, según ha podido saber este periódico. La mujer fue arrestada como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio en un rocambolesco incidente que se produjo en un piso de Alcalde Porqueres. El hombre, que perdió mucha sangre, fue evacuado en estado grave al hospital Arnau de Vilanova. Posteriormente, la detenida, que pasó ayer a disposición, lo ha denunciado por agresión sexual y afirmando que había actuado en legítima defensa.

Los hechos ocurrieron a media tarde del domingo en una vivienda de Alcalde Porqueres. Una mujer llamó al 112 alertando de que se había encontrado a un hombre herido y ensangrentado. Al lugar acudieron el SEM y los Mossos d’Esquadra.

La versión inicial de la mujer no convenció a los agentes, que le hicieron varias preguntas. Acabó admitiendo que lo había apuñalado. Una vez en comisaría, añadió que ambos habían bebido alcohol de alta graduación y mantenido una primera relación sexual consentida pero que el hombre quiso endurecer la práctica sexual, ella no quiso y, para evitar que siguiera forzándola, cogió un arma blanca y lo apuñaló para deshacerse de él. Ante ello, le acabó denunciando por agresión sexual.

Por su parte, el herido fue evacuado al Arnau de Vilanova. Sin embargo, el lunes se escapó del centro hospitalario. Posteriormente, agentes le localizaron cerca de la vivienda y lo llevaron de nuevo al hospital. El hombre afirmó a los agentes que no quiere que le pase nada a la mujer.