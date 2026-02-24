La A-2 seguirá con un solo carril por sentido entre Cervera y La Panadella hasta acabar la reparación de emergencia

Publicado por J. BONILLA/L.P/J.G Creado: Actualizado:

La autovía A-2 seguirá con un solo carril por sentido entre Cervera y La Panadella hasta que no finalice la actuación de emergencia que el Estado ha proyectado para reparar los 3 kilómetros que hay entre la capital de la Segarra y Ribera d'Ondara, según confirmó ayer a SEGRE el subdelegado del Gobierno central en Lleida, José Crespín, quien no puso fecha todavía para el inicio de estos trabajos. Estas obras, cuyo presupuesto asciende a 3 millones de euros, deben servir para levantar el asfalto de este tramo, lleno de socavones parcheados, y repavimentarlo. Una vez acabadas estas reparaciones, según el propio Crespín, se recuperará la circulación normal.

La A-2 tiene un solo carril desde el pasado 13 de febrero, cuando decenas de vehículos sufrieron pinchazos, roturas de lunas e incluso alguna colisión leve a su paso por la zona, llena de socavones desde hace años. El pasado fin de semana, además, las restricciones de la circulación provocaron largas colas.

Retrasos en Rodalies

Por otra parte, las limitaciones de velocidad que Adif tiene activas en las líneas de Rodalies en Lleida ocasionaron retrasos de entre 10 y 40 minutos en la RL3 y la RL4. En la R13 y la R14, mientras, hubo demoras de 20 minutos por una incidencia técnica. Además, militantes y representantes de Junts repartieron folletos en varias estaciones de tren de Lleida para reivindicar una red ferroviaria que funcione correctamente y en la que no participe Renfe.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya informó que la huelga convocada hoy y mañana por Semaf en la operadora no tendrá afectación en Lleida.