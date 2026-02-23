La huelga de los maquinistas de FGC del martes no afectará las líneas de Lleida

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) enfrenta este martes la primera jornada de huelga de los maquinistas convocada por el sindicato Semaf para los días 24 y 25 de febrero y 2, 3 y 4 de marzo. El paro, que reclama mejoras en materia de seguridad laboral, no tendrá afectaciones a las líneas de Lleida, concretamente la RL1 hacia Balaguer y la RL2 hasta la Pobla de Segur, ya que las movilizaciones se concentran exclusivamente en el área metropolitana barcelonesa.

El Departamento de Empresa y Trabajo ha establecido servicios mínimos del 50% en hora punta y del 25% en el resto de franjas horarias para la jornada de este martes. De cara a la próxima semana, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress, los servicios mínimos se incrementan hasta el 66% y 33% respectivamente, ante el aumento previsto de usuarios. Paralelamente, CCOO ha anunciado su adhesión a las paradas de la semana entrante, convocando tanto maquinistas como el resto de colectivos profesionales, mientras que UGT ha descartado sumar-se a la protesta.

Desde Semaf justifican el paro con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas y el cumplimiento de una docena de reivindicaciones laborales. Esta movilización llega sólo dos semanas después de la huelga de maquinistas a Rodalies, que se resolvió mediante un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

La respuesta de Ferrocarrils a la convocatoria de huelga

FGC ha manifestado su "sorpresa" ante una huelga que considera "artificiosa" y ha defendido que su sistema de gestión garantiza los niveles de seguridad requeridos. La empresa subraya que Semaf tiene una representación "minoritaria" del 13% dentro del comité de empresa, ocupando el tercer lugar con tres asientos, por detrás de UGT con once representantes y CCOO con seis.

CCOO limita su participación en los días 2, 3 y 4 de marzo, con una huelga de 24 horas el primer día y paradas por franjas los días posteriores. El sindicato reclama más seguridad, la adjudicación de plazas vacantes pendientes y medidas para promover la desconexión digital.

Mientras que desde Semaf aseguran que las conversaciones y negociaciones con la empresa están en marcha, Ferrocarrils ha puntualizado que actualmente no hay ningún proceso de negociación abierto con el comité. La empresa ha insistido en que la seguridad "prevalece por encima de cualquier otro criterio" en la gestión del servicio ferroviario.