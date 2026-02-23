El colapso de la autovía A-2 se cronifica: colas de 5 kilómetros por los socavones

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La autovía A-2 registró ayer por la tarde largas colas a su paso por la Segarra en sentido Lleida, debido al corte del carril derecho tras las reparaciones que se llevaron a cabo el pasado fin de semana. Operarios lo parchearon a raíz de los incidentes del pasado viernes 13 de febrero, cuando decenas de vehículos sufrieron pinchazos y roturas de cristales por socavones que tenía el firme, sin renovar desde hace años y muy castigado por los temporales de las últimas semanas. Durante la operación salida del fin de semana, el tráfico se intensificó y provocó retenciones que, en algunos momentos, se prolongaron durante cinco kilómetros.

Muchos de los conductores que se vieron atrapados por la caravana optaron por desviarse a la altura de Sant Antolí y continuar por la carretera N-II hacia Cervera o reincorporarse más adelante a la autovía, tratando de evitar el tramo afectado. La circulación fue densa hasta bien entrada la noche, especialmente por la elevada presencia de turismos y de camiones, y todo apunta a que la congestión del tráfico puede repetirse el domingo por la tarde, esta vez en sentido Barcelona, cuando tenga lugar el retorno del fin de semana.

Más de una treintena de vehículos sufrieron daños en este tramo de la A-2 hace justo una semana, lo que dio paso a una primera actuación de parcheo del asfalto. Desde entonces se mantiene un carril cortado en cada sentido para comprobar cómo responde el material antes de reabrir completamente la vía y garantizar la seguridad de la circulación.

La mejora de este tramo de la autovía entre Cervera y La Panadella es una larga reivindicación de los usuarios y del territorio, y ya hay prevista una actuación integral que abarcará ocho kilómetros y comenzará a finales de marzo, con una inversión de 13,28 millones de euros. No obstante, el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, anunció que, en los próximos días, comenzará una actuación de emergencia inmediata que consistirá en levantar el asfalto actual y repavimentar de nuevo, con un coste estimado de unos tres millones de euros para reparar los tres kilómetros de vía más dañados.