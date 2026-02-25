La nueva estación de buses en Lleida, en servicio a partir del lunes con 3 operadoras

La nueva estación de autobuses se inaugurará este sábado, pero no entrará en funcionamiento hasta el próximo lunes 2 de marzo y ese día solo tres operadores prestarán servicio desde la terminal de Príncep de Viana. Así lo confirmaron fuentes del departamento de Territorio, que detallaron que las primeras compañías que tendrán la nueva estación como base serán Alsina Graells, Solé i Seró y Autocars del Pla. La primera operadora está integrada en la empresa Alsa y ofrece servicios regulares de Lleida a Mollerussa, Artesa de Segre, Vielha y Barcelona.

Por otro lado, Solé i Seró conecta la capital con Alfés, Alcanó, Granyena de les Garrigues, El Soleràs, Els Torms y Juncosa de les Garrigues. Por último, Autocars del Pla presta servicios diarios con salida o destino Lleida en Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, Vilanova de Bellpuig, Bellpuig, Vallverd, Ivars d'Urgell y Barbens. Desde Territorio señalaron que “progresivamente se incorporarán el resto de compañías” a la nueva estación y abandonarán el viejo apeadero de la calle Saracíbar, que se clausurará, para el que la Paeria ya está sondeando nuevos usos.

Cabe recordar que las obras de la nueva terminal empezaron en mayo de 2024 y han costado alrededor de 40 millones de euros. La estación se ha levantado en el entorno de los Docs, que se han restaurado por completo, y tendrá una entrada peatonal principal que da a la plaza Ramon Berenguer IV y otra a la calle Comtes d’Urgell. La infraestructura contará con 28 andenes y, además de los horarios de los autobuses, también informará de los de los trenes de la terminal adyacente. Las obras han servido para construir la nueva escalera de la pasarela sobre las vías.