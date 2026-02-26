Dos empresarios de una empresa leridana niegan haber estafado 6 millones a Endesa

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Dos empresarios del Pla d’Urgell que eran socios y administradores de sendas empresas de comercialización de energía se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia acusados de estafar y apropiarse indebidamente de 6,2 millones de euros de Endesa. La Fiscalía solicita para ambos sendas condenas de diez años de cárcel por los delitos continuados de estafa y apropiación indebida agravados y que devuelvan ese importe a la compañía, que ejerce la acusación particular. Concretamente, les acusan de declarar unas previsiones de consumo de energía inferiores a las que realmente tenían sus clientes —plantas fotovoltaicas— y no abonar la diferencia a la suministradora, con el supuesto objetivo de enriquecerse de forma ilícita y desviar el dinero.

En la primera sesión del juicio —continuará hoy— declararon ambos acusados. El primero afirmó que solo hacía tareas comerciales y confiaba en su socio “porque éramos amigos del pueblo. Firmaba todo lo que decía que debía firmar”. El otro acusado exculpó a su socio y admitió que generaron deudas con la compañía pero negó que urdieran un plan para estafarla y apropiarse del dinero. Explicó que a partir de 2015 tuvieron dificultades económicas y que al entrar en 2016 en concurso de acreedores dejaron de pagar. “Hicimos frente a los pagos mientras pudimos. Respondimos con 2,2 millones de nuestro patrimonio”, defendió. Supuestamente, según las acusaciones, lo desviaron a empresas que tenían en otros países. La fiscal le preguntó si su objetivo era “mantener oculto el dinero con un engaño a Endesa transfiriéndolo a otras cuentas en el extranjero”. El administrador principal respondió que “engaño no hubo ninguno, actuamos con transparencia, auditorías y un proceso concursal”, y que las transferencias se explican porque las distintas sociedades tenían “una caja común”. Las mercantiles fueron inhabilitadas.

Ambos fueron detenidos por la UCO de la Guardia Civil e inicialmente también les imputaron los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales pero acabaron siendo exculpados de estos. Según los investigadores, estafaron 6,2 millones a Endesa y una filial de esta.