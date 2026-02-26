TRIBUNALES
Dos empresarios de una empresa leridana niegan haber estafado 6 millones a Endesa
La Fiscalía solicita sendas condenas de 10 años de prisión para los acusados, que comercializaban energía. La compañía ejerce la acusación particular
Dos empresarios del Pla d’Urgell que eran socios y administradores de sendas empresas de comercialización de energía se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia acusados de estafar y apropiarse indebidamente de 6,2 millones de euros de Endesa. La Fiscalía solicita para ambos sendas condenas de diez años de cárcel por los delitos continuados de estafa y apropiación indebida agravados y que devuelvan ese importe a la compañía, que ejerce la acusación particular. Concretamente, les acusan de declarar unas previsiones de consumo de energía inferiores a las que realmente tenían sus clientes —plantas fotovoltaicas— y no abonar la diferencia a la suministradora, con el supuesto objetivo de enriquecerse de forma ilícita y desviar el dinero.
En la primera sesión del juicio —continuará hoy— declararon ambos acusados. El primero afirmó que solo hacía tareas comerciales y confiaba en su socio “porque éramos amigos del pueblo. Firmaba todo lo que decía que debía firmar”. El otro acusado exculpó a su socio y admitió que generaron deudas con la compañía pero negó que urdieran un plan para estafarla y apropiarse del dinero. Explicó que a partir de 2015 tuvieron dificultades económicas y que al entrar en 2016 en concurso de acreedores dejaron de pagar. “Hicimos frente a los pagos mientras pudimos. Respondimos con 2,2 millones de nuestro patrimonio”, defendió. Supuestamente, según las acusaciones, lo desviaron a empresas que tenían en otros países. La fiscal le preguntó si su objetivo era “mantener oculto el dinero con un engaño a Endesa transfiriéndolo a otras cuentas en el extranjero”. El administrador principal respondió que “engaño no hubo ninguno, actuamos con transparencia, auditorías y un proceso concursal”, y que las transferencias se explican porque las distintas sociedades tenían “una caja común”. Las mercantiles fueron inhabilitadas.
Ambos fueron detenidos por la UCO de la Guardia Civil e inicialmente también les imputaron los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales pero acabaron siendo exculpados de estos. Según los investigadores, estafaron 6,2 millones a Endesa y una filial de esta.