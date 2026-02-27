El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa: “El 70% de los leridanos están a favor de Promenade”

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aseguró ayer que “el 70% de los leridanos” están a favor del centro comercial Shopping Promenade y que el 65% considera que “atraerá nuevos clientes” a la ciudad. Lo dijo en el acto de colocación de la primera piedra del complejo, en el que destacó la generación de puestos de trabajo que comportará y la inversión de 145 millones de euros, de los cuales 9,5 serán para infraestructuras como la ampliación de los viales de acceso al complejo, las líneas de autobús y de carril bici.

Para ello, hizo dos preguntas retóricas. “¿A quién se le puede ocurrir que un alcalde pueda renunciar a generar 400 puestos de trabajo directos y mil indirectos? Si a una empresa le pides nueve millones de euros para infraestructuras públicas, ¿qué creéis que contestarían la mayoría?”.

Dos cuestiones que lanzó al aire para remarcar la importancia de esta iniciativa liderada por Eurofund y Promenade y que nadie replicó porque ningún miembro de los grupos de la oposición de la Paeria asistió al acto. Hay que recordar que todos los grupos de la oposición se han posicionado públicamente en contra de este proyecto. Sí que había representantes vecinales de los barrios de Cappont y Els Mangraners.

Sobre el apoyo de la ciudadanía al centro comercial, Larrosa dijo que ese 70% que está a favor de la iniciativa es el resultado de una encuesta que hicieron en su momento, en la que también se destaca que el 80% considera que ayudará a crear nuevos puestos de trabajo. También aseguró que el 80% de los leridanos están dispuestos a venir a comprar y que su labor como administración es “satisfacer las necesidades de los leridanos, la gente debe poder comprar donde quiera”.

Respecto al rechazo por parte de grupos políticos y asociaciones de comerciantes al proyecto, Larrosa aseguró que “seremos capaces de complementar nuestra oferta comercial” y que, cuando Shopping Promenade sea una realidad, “Lleida será más capital comercial que nunca, proyectos como este son necesarios y debemos respetar las iniciativas privadas que quieran invertir en la ciudad”.

En este sentido, reiteró que Lleida sufre una fuga de 400 millones de euros anuales respecto a otras capitales y el comercio online. “El 28% de los leridanos cuando compran lo hacen por internet y el 18% lo hacen en centros comerciales, esto significa que casi el 50% de nuestros vecinos no compran en Lleida”, remarcó.

Por este motivo, Larrosa aseguró que el centro comercial “reforzará la capitalidad” de Lleida en su área de influencia, que estimó en medio millón de habitantes. “Vendrá gente de Binéfar, Balaguer, Tàrrega, Igualada, Barbastro, Sabiñánigo y Tortosa a comprar y disfrutar de nuestra gastronomía y cultura”, aseguró el alcalde, que acabó su intervención mencionando la encuesta que hicieron tiempo atrás. “El 78% de los leridanos creen que vivimos en una ciudad cojonuda, pues ya va siendo hora de que nos lo empecemos a creer”, concluyó.

Fin a la ‘vergüenza histórica’ del espacio vacío en Torre Salses

El ayuntamiento de Lleida confía en que las obras del centro comercial Shopping Promenade sean el principio del fin de la “vergüenza histórica” de Torre Salses. Así definió el propio alcalde, Fèlix Larrosa, la situación de esta zona, que se urbanizó en el año 2008 cuando se preveía levantar un nuevo barrio, pero la crisis económica paralizó este proyecto y, desde entonces, es un espacio vacío y sin actividad.

“Torre Salses es una de las vergüenzas de la ciudad, un barrio de 1.500 viviendas que se paró por la crisis y que ahora debemos superar”, dijo Larrosa, que señaló que, además del centro comercial, ya están previstos 100 apartamentos en la zona y que han puesto a la venta varias parcelas para viviendas unifamiliares.

A nivel urbanístico, destacó que el desarrollo del sector permitirá cohesionar y estructurar los barrios de la margen izquierda gracias a la ampliación de los viales y la red de transporte público. “Ya nadie podrá decir que Els Mangraners es un barrio lejano”, dijo, y recordó que, junto con Cappont y La Bordeta conforman “el sector de la ciudad con más capacidad de crecimiento”.