Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Departamento de Agricultura ha detectado 33 nuevos jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA), todos ellos localizados dentro de la actual zona de alto riesgo. Con estos casos, el número total de animales afectados se eleva ya a 195, mientras que las restricciones se mantienen sobre 16 municipios de las comarcas del Vallès, el Baix Llobregat y Barcelona. El conseller Òscar Ordeig ha anunciado que están ultimando un "plan de erradicación" del jabalí en los primeros 20 kilómetros en torno al foco inicial de la enfermedad.

“Se tienen que eliminar los jabalíes y se tienen que generar unas zonas blancas”, ha dicho Ordeig, a la vez que ha afirmado que todo se hará con un “horizonte temporal razonable”. Según el conseller, se han destinado 10 millones a cierres perimetrales en la zona de los primeros seis kilómetros.

Desde el Parlament, el conseller ha explicado que en el radio de 20 kilómetros en torno al foco se han analizado cerca de 1.000 jabalíes entre animales cazados y cadáveres localizados, y ha asegurado que desde el 1 de enero se han abatido 13.600 ejemplares por toda Cataluña.

En este contexto, Ordeig ha subrayado que el Gobierno ha intensificado las reuniones con el Ministerio, la Comisión Europea, el sector y los comités científicos para ajustar el dispositivo en este “nuevo escenario”.

Con respecto al plan de erradicación, el conseller ha insistido en que hará falta “intensificar mucho más la captura de jabalíes” y movilizar todos los efectivos disponibles. Sin embargo, ha advertido que el proceso no será inmediato: “En un mes no lo habremos resuelto”. En este sentido, ha recordado que Bélgica, ciudad “referente”, tardó más de dos años en declararse libre de la enfermedad.

Mercados internacionales abiertos al 83%

Ordeig también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad sobre el comercio exterior y ha recordado que actualmente el 83% de los mercados internacionales están abiertos. Además, ha aclarado que la alerta sobre Tarragona detectada recientemente “fue un error que ha durado 12 horas” y que en ningún momento se han cerrado las exportaciones en la China de esta provincia.

En paralelo, el Departamento negocia con el Ministerio las condiciones de bioseguridad para que 52 granjas situadas dentro del radio de bajo riesgo puedan mover animales con normalidad hacia los mataderos y a los mercados internacionales, mientras que siete explotaciones quedarán sujetas a requisitos específicos que se definirán próximamente.

Dieciséis municipios con restricciones de acceso al medio natural

Finalmente, el conseller ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana e institucional para mantener la eficacia de las medidas. “Nos jugamos mucho”, ha advertido, reclamando seguir las restricciones vigentes y evitar manipular los dispositivos instalados por los profesionales sobre el terreno.

Con todo, el número de municipios que se encuentran, totalmente o parcialmente, dentro de la zona de alto riesgo son 16: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat y una pequeña parte de Barcelona.

En estos municipios está prohibido acceder al medio natural y hacer actividades de manera individual o en grupo, sin embargo, sí que se puede acceder a las viviendas, desarrollar actividades económicas en espacios cerrados o ir a restantes o instalaciones deportivas.