Colocan la primera piedra del complejo comercial y de ocio Promenade Lleida

Las obras del parque comercial y de ocio Promenade Lleida, en la zona de Torre Salses, han empezado oficialmente este jueves por la mañana con el acto de colocación de la primera piedra. Autoridades y promotores han explicado que el centro comercial supone "un nuevo inicio para Lleida" y que es una "apuesta para el crecimiento económico, comercial, urbano y sostenible de la ciudad".

El proyecto cuenta una inversión de 9 millones de euros en infraestructuras viales y de 145 millones de euros en la construcción del centro comercial. Promenade Lleida generará 400 puesto de trabajo directos y unos 1.000 de indirectos.

El final de obras y la inauguración del complejo están previstos para finales de 2027

Recreación virtual del centro comercial y de ocio Promenade Lleida.

