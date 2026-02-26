El obispado de Lleida veta un acto del PP en una iglesia y defiende su apoyo a los vulnerables

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El obispado de Lleida ha denegado el permiso para celebrar un acto en el local social de la iglesia de Santa Maria de Gardeny organizado por el portavoz municipal del PP, Xavi Palau, que iba a tener lugar ayer para “hablar claro” con los vecinos sobre las “deficiencias, necesidades y oportunidades del barrio” y sobre “cómo parar el (proyecto del) albergue del futuro hub cívico en el antiguo convento de las Josefinas”, según indicaba el cartel promocional.

Un portavoz de la diócesis explicó que “inicialmente se permitió celebrar al pensar que era una reunión de vecinos, pero se denegó al ver su motivación política”. Afirmó que el obispado “debe mantener la neutralidad política”, así como que el acto “va en contra de los valores que propugna la iglesia católica de acogida y trato a las personas vulnerables”.

Por su parte, Palau explicó que aceptó la prohibición “sin crear ninguna polémica” y que ha reagendado el encuentro para el próximo miércoles en el teatro del Escorxador, a falta de confirmación del permiso. Asimismo, recordó que el pasado mayo ya se celebró un acto sobre el proyecto de las Josefinas en el mismo local social.

El consejo de zona de los vecinos de Instituts-Sant Ignasi y Templers-Escorxador mantuvo una tensa reunión en el local social de la iglesia el 10 de febrero, cuando la mayor parte mostraron su rechazo contra el hub cívico, con el que se prevé restaurar el antiguo convento de las Josefinas (en la calle Acadèmia) para situar, entre otros servicios, un alojamiento para 25 personas sin hogar.

Por otra parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, afirmó ayer en Ua1 que ha abierto una investigación contra Palau por una fotografía a “servidores públicos” que habría publicado desde “sede pública”. Se trata de la que se hizo el martes en la oficina de atención ciudadana de La Bordeta, en la que una trabajadora del centro aparece de espaldas. “No difundí su cara, esta acción demuestra mucho nerviosismo y busca amedrentarme para que calle”, afirmó Palau.