El antes y el después de la estación de buses de Lleida: de un parking de zona azul a una terminal del siglo XXI

La estación de buses de Lleida se inaugura este sábado 28 de febrero, casi dos años después del inicio de las obras en mayo del 2024, y entrará en funcionamiento el lunes 2 de marzo. La nueva terminal sustituye el antiguo parking de zona azul y recupera el edificio modernista de los Dockes, que permanecía sin uso público, para convertirlo en una infraestructura de transporte del siglo XXI con 28 plataformas repartidas en cerca de 9.300 metros cuadrados.

Les imágenes aéreas muestran la magnitud del cambio urbanístico experimentado en este lugar de la ciudad. La terminal cuenta con cuatro andenes más que el anterior equipamiento y se ha diseñado para facilitar los transbordos con la estación ferroviaria adyacente, que queda a pocos metros de distancia. El edificio de los Docs ha estado integrado completamente en el nuevo complejo, preservando sus elementos arquitectónicos más emblemáticos.

Un vestíbulo con personalidad modernista

La entrada principal del vestíbulo da acceso a los puntos de información y a la zona de bar, mientras que la sala de taquillas se accede por dos majestuosas puertas que formaban parte de la pared original de los Docs. Este espacio central dispone de taquillas de atención en el público, bancos para los usuarios, lavabos, pantallas informativas con los horarios de los buses y trenes, una sala polivalente para acontecimientos y el acceso directo en los 28 andenes operativos.

El elemento más destacado de la terminal son las bóvedas de ladrillo de los Docs que cubren el techo, que otorgan un carácter distintivo a la infraestructura y enlazan el patrimonio histórico con la funcionalidad contemporánea.

Zona de andenes con sistemas avanzados

Les bóvedas modernistas se extienden porcasi la mitad de la amplia zona de andenes, accesible tanto desde la sala de taquillas como por una entrada alternativa situada en la calle Comtes d'Urgell, con un diseño similar a las bocas de metro . El espacio cuenta con un potente sistema de extracción de humos de los autobuses, además de múltiples cortafuegos, bancos, papeleras y pantallas con información en tiempo real.

La primera planta del edificio acoge una zona de oficinas y espacios de coworking destinados a profesionales. En la planta baja, al lado de la entrada de vehículos de 26 metros de anchura situada en la calle Príncep de Viana, se ha habilitado un aparcamiento específico para bicicletas y patinetes eléctricos.

