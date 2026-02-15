MOBILITAT
La Federació d'Associacions de Veïns creu que augmentaran els col·lapses viaris per la nova ubicació de l'estació d'autobusos
Estan “en contra de la circulació d’autocars per dins de la ciutat”
La Federació d’Associacions de Veïns (FAV) intervindrà en la comissió de Gestió de la Ciutat per deixar clar que estan “en contra de la circulació d’autocars per dins de la ciutat”. “Demanem que entrin tots pel pont de Príncep de Viana i els que surtin, girin per Comtes d’Urgell, en lloc d’anar cap a plaça Europa”, planteja.
Recorda que davant de la terminal hi ha una parada de bus urbà des de la qual les persones que arriben amb autocar poden anar per tota la ciutat i apunta que “podrien fer-ho amb el mateix bitllet, però les empreses d’autocars no volen perdre fer parades per la ciutat i les volen ampliar”.
En tot cas, insisteix que “serà un error si no es té en compte l’informe de la FAV que proposava que cap autobús no creués Príncep de Viana, girés per Ramon Berenguer IV, cirulés en direcció a la plaça Europa ni tallés el trànsit de rambla Ferran i Francesc Macià”. “Tal com ho preveu l’ajuntament, engrandirà un col·lapse a un Príncep Viana ja col·lapsat i embussos a tota la ciutat. Són vehicles de 13, 15 o 16 metres, que ocupen molt espai.”
Lleida
Marc Carbonell