EQUIPAMENTS
La Paeria analitza opcions per treure cotxes de Príncep de Viana per l’estació de busos
Larrosa afirma que estudien proposta per alleugerir el trànsit “estimulant corredors alternatius”. Assenyala que estan treballant també sobre la circulació i el desencotxament dels taxis
La Paeria està estudiant com reduir la circulació de vehicles per Príncep de Viana, un dels carrers més freqüentats de la ciutat, amb de la imminent posada en marxa de la nova estació d’autobusos, ja que té l’entrada i sortida d’autocars per aquest vial. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va indicar que fa temps que analitzen la mobilitat d’aquesta zona i va dir que “està tot previst, però estem adoptant propostes per alleugerir el trànsit a Príncep de Viana, una de les vies principals, per exemple estimulant altres corredors alternatius”, encara que no va concretar quins.
Va remarcar que “quan es va aprovar posar en marxa l’estació d’autobusos, es va incorporar un pla de mobilitat específic amb una sèrie de recomanacions” i va afegir que “quan vam entrar al govern, vam fer una jornada i d’allà van sortir propostes i suggeriments que s’han adaptat al projecte”. “S’estan fent proves, i l’impacte sobre la via pública és com el que tenim al baixador de Saracíbar”, va assegurar.
No obstant, va reconèixer que l’estació “tindrà un altre tipus de configuració, per la qual cosa estarem molt atents”. “Encara hem d’acabar d’ordenar el sistema del desencotxament de taxis, ho estem treballant amb ells. El punt més determinant és la mobilitat al voltant del taxi. La resta està tot preparat: hi ha unes graelles pintades a terra on no es pot parar i una nova alineació semafòrica que permetrà les entrades i sortides de busos”, va explicar.
L’alcalde va assenyalar, en aquest sentit, que “també hem de pensar que les rotondes, especialment la que comunica el pont amb Príncep de Viana, han de fer de ròtula per al gir dels autobusos”.
A més a més, va apuntar que “per agafar un tren o un autobús no serà necessari arribar a Príncep de Viana, sinó que es pot arribar per Roger de Llúria i creuar la passarel·la. L’estació acabarà tenint dos cares i, addicionalment, l’entrada des de Comtes d’Urgell”.
La FAV creu que augmentaran els col·lapses viaris
La Federació d’Associacions de Veïns (FAV) intervindrà en la comissió de Gestió de la Ciutat per deixar clar que estan “en contra de la circulació d’autocars per dins de la ciutat”. “Demanem que entrin tots pel pont de Príncep de Viana i els que surtin, girin per Comtes d’Urgell, en lloc d’anar cap a plaça Europa”, planteja. Recorda que davant de la terminal hi ha una parada de bus urbà des de la qual les persones que arriben amb autocar poden anar per tota la ciutat i apunta que “podrien fer-ho amb el mateix bitllet, però les empreses d’autocars no volen perdre fer parades per la ciutat i les volen ampliar”. En tot cas, insisteix que “serà un error si no es té en compte l’informe de la FAV que proposava que cap autobús no creués Príncep de Viana, girés per Ramon Berenguer IV, cirulés en direcció a la plaça Europa ni tallés el trànsit de rambla Ferran i Francesc Macià”. “Tal com ho preveu l’ajuntament, engrandirà un col·lapse a un Príncep Viana ja col·lapsat i embussos a tota la ciutat. Són vehicles de 13, 15 o 16 metres, que ocupen molt espai.”