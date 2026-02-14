Pagesos afectats per l’excés de pluja alerten que el cereal necessita 40 dies sense aigua per salvar-se
Asaja reclama al Govern que flexibilitzi les autoritzacions per fer volar drons i aplicar tractaments
Pagesos afectats per l’excés de pluges d’aquest hivern avisen que el cereal necessita almenys 40 dies sense aigua per salvar-se. Des d’abans de Nadal en zones com Bell-lloc d’Urgell, al Pla d’Urgell, ha plogut més de 150 litres, quan en un hivern normal no n’arriben a caure ni 30. Els camps estan negats d’aigua i els tractors no hi poden entrar per aplicar tractaments que frenin la proliferació dels fongs.
El president a Lleida de l’organització agrària Asaja, Pere Roqué, ha reclamat a la Generalitat una flexibilització de les autoritzacions per poder fer vols amb drons i aplicar els fitosanitaris. Segons Roqué, cal un “complement especial” per fer aquest tipus d’aplicacions i per això cal que des de l’Administració “es posin les piles”.